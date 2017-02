Får ansvaret for sandvolleyballsirkuset

Har har vore med på mange oppturar med norsk sandvolleyball. No er strandvikingen Kåre Mol tilbake i landslagssjefsrolla.

Den tidlegare volleyballspelaren, sportsjefen og landslagssjefen vart signa for nytt sjefsoppdrag for sandvolleyball-herrane sist veke, men i praksis har han hatt mykje med satsinga å gjera det siste året.

- Som trenar for unggutane i Beachvolley Vikings har eg jo vore nær på fleire av dei største talenta i landet, så ein kan seia at landslagsjobben på mange måtar blir å vidareføre det arbeidet me starta der, seier strandvikingen.

Han får utelukkande jobben som trenar for herrane.

Gode resultat

Beachvolley Vikings-prosjektet vart starta for nokre år sidan for å hjelpa unge hardtsatsande sandvolleyball-gutar opp og fram. Arbeidet lukkast til gangs. Mellom anna for sonen Anders (19), nevøen Mathias Berntsen og Christian Sørum som fleire gonger har gått til topps i junior-EM.

- Anders har vunne tre gonger, men den størte prestasjonen han har vore med på dei siste åra, synest eg likevel er då han i lag med Christian Sørum vart nummer fem i A1 Majoir Klagenfurt-serien, som i sandvolleyball vert som Wimbledon innan tennis, fortel Kåre Mol.

I Vikings-gruppa jobba han tett med fire utøvar. I tillegg til Anders, Mathias og Christian var Kåres eldsteson, Henrik, også med der.

- Desse fire vert nok sterke kandidatar for landslaget i tida framover. Men det er også eit par andre kandidatar. Totalt ser eg for meg å jobba med ei gruppe på seks, seier den nybakte landslagssjefen.

Søskenborna Anders Mol og Mathias Berntsen frå då dei tok tittelen i U20-EM på Kypros i 2015.

På treningsleir til USA

Då Os og Fusaposten prata med Mol senior onsdag, var han alt på veg til sin første treningsleir som landslagssjef.

- Me skal til Fort Lauderdale og trena. I tillegg får me tid til å delta i ei lita turnering, fortel Kåre.

Han har signert kontrakt med forbundet for to pluss to år. Dermed tyder alt på at han skal jobba mykje med sonene sina i tida framover.

- Det kjem til å gå heilt greitt. Her i familien har me jobba slik i årevis. Dei er vane med at far er trenar, ler Kåre.

Han minner om at det er mange liknande konstellasjonar som tidlegare har oppnådd suksess.

- Me har sett far-son-forhold både i alpint, skeiser og andre sportar. Den biten trur eg me taklar profesjonelt og fint, seier han.

OL i Tokyo

Tradisjonelt har Noreg hatt den eksepsjonelt gode vanen at dei har klart å få med lag i OL. Unntaket var i Rio i fjor sommar.

- Eg har sjølv vore involvert i norske sandvolleyball-lag som har delteke i OL. Eg var med i Atlanta i 1996, Athen i 2004 og i Beijing i 2008. Eg ser gjerne at me klarar å få eit lag til OL i Tokyo i 2020. Det må i alle høve vera målet vårt, avsluttar Mol før han løper til gaten og flyr av garde til Florida.