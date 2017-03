Fekk skiboksen flerra opp på Hardangerbrua

Det var fleire som fekk merka naturens sterke krefter på veg heim frå vinterferie. Kjell Moberg såg skia fly til himmels på Hardangerbrua.

I lag med familien var Moberg på veg frå vinterferie på Maurset søndag føremiddag. På førehand hadde han høyrt at det var meldt om kraftig vind, men litt vind har ikkje bydd på problem for osingen tidlegare.

- Me har køyrt over Hardangarbrua i all slags vêr, utan at det har vore så veldig nifst, men det me opplevde på søndag var heilt vanvittig. Eit kort sekund trudde eg me vart treft av noko tungt frå brukonstruksjonen over oss. Smellet var massivt og skremmande, fortel Moberg, som hadde fire personar med seg i bilen.

- Neste gong eg skal over brua skal eg stroppa fast skiboksen til lastestativa. Ein kan ikkje risikera at bilane bak får ski og stavar i frontruta, seier Moberg.

Absurd syn

45-åringen prisar seg lukkeleg for at ingen kom til skade i dei sterke vindkasta frå nord.

- Bilen bak hadde heldigvis bra avstand til meg og klarte å manøvrera unna alt som fauk ut av boksen. Men eg prata med han like innanfor tunellopninga etterpå. Då sa han at det var eit absurd syn å sjå ski, stavar og støvlar fyka fem-seks meter til vers for så å blåsa av brua og ut i sjøen, fortel Moberg.

Han såg det sjølv i bakspegelen.

- Det small noko heilt inni granskauen høgt. Deretter var det som å sjå en Youtube-video i bakspegelen. No i ettertid kan eg ikkje anna enn å le av det.

- Korleis kunne det skje?

- Tja, sei det. Det var sagt at det blåste 22 sekundmeter vind, men den vindkula som trefte oss må ha vore sterkare. Skiboksen vart flerra opp. Det er utruleg at sjølve boksen vart hengjande igjen på bilen, seier han.

Fleire tilfelle same dag

I tysdagens utgåve av Bergens Tidende var det eit oppslag om ein familiefar som nær fekk ein Thule-skiboks på bilen i same område. Ettersom Moberg hadde skrive om episoden sin på Facebook eit par dagar i førevegen, var det fleire som lurte på om dei to historiene hadde ein samanheng.

- Nei, heldigvis. Eg har framleis skiboksen min heime på tunet, så den som denne familiefaren fekk mot seg må ha vore ein annan, seier Moberg

- I mitt tilfelle var det berre ski og stavar som fauk av garde, legg Moberg til.

Han hadde også lese saka og syntest det interessant å registrera at det var fleire som hadde opplevd noko av det same.

- Eg har meldt hendinga til forsikringsselskapet mitt og håpar å få pengane att for tre par ski med tilhøyrande stavar. No kan forsikringsselskapet sjå at eg ikkje var den einaste som vart ramma av hard vind i området rundt Hardangerbrua, og at skiboksar kan gå fløyten i slik vind, konstaterer Moberg.

Stroppar han fast

Familien Moberg har hatt hytte på Maurset i 35 år. Turen over Hardangerbrua var nok ikkje den siste.

- Me kjem til å nytta brua i tida framover også, men då skal eg stroppa fast skiboksen med fleire reimar. Fast til takstativet skal eg også sikra han. Den opplevinga me fekk på søndag skal me ikkje ha igjen. Den var rett og slett skremmande og fæl, konstaterer Moberg.