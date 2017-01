Ferja gjekk på grunn

Sambandet Hatvik-Venjaneset er innstilt på ubestemt tid etter at ferja kom i kontakt med eit berg over vassflata.

Presseansvarleg i FosenNamsos Sjø, Grete Fuglem Tennås, fortel at ein er i ferd med å undersøkja skadeomfanget.

- Det er indikasjonar på at det er begrensa med skader på ferja etter at ho kom i kontakt med eit berg som låg over vassflata. Ferja er innstilt på ubestemt tid, seier Fuglem Tennås.

På heimesida til FosenNamsos Sjø, kan ein få oppdateringar om kva tid ferja er i drift att.