Feststemt og finale-klar Strandvik-gjeng

Etter fullklaff i NM-sluttspelet laurdag, kunne Strandvik gutar 15 gå glisande på bankett, vel vitande om at ein NM-medalje alt er sikra.

700 spelarar formellt på 41 lag er i aksjon i U15-NM i volleyball denne helga. Ein liten delegasjon på ni stykk strandvikingar er no i ferd med å setja sitt preg på sluttspelet.



Også i fjor tok gutar 15-laget til Strandvik seg til sluttspelet i NM. Den gong enda det med sjetteplass. I år blir dei entan nummer ein, eller to.



- Me er strålande nøgd med innsatsen så langt. Alt har gått kjempebra, og gler oss veldig til finalen i morgon, seier trenar Merita Mol.





Gjengen samla mellom kampane laurdag.



Solide sigrar

I puljespelet fredag gjekk det meste på skjener. Laurdag såg Mol laget sitt feia all motstånd av banen i Tromsø idrottshall. Begge kampane mot lag frå eigen region.



- I kvartfinalen slo me Viking 2-1. Setsiffra var 21-25, 25-23 og 15-13. I semifinalen vart det nærast lokaloppgjer. Då møtte me nemleg Hatlestrandgjengen på Strand Ulv. Her vann me 2-0 etter setsiffra 25-14 og 25-19, fortel Mol.



Ho beskriv det likevel som tøffe kampar.



- Det var til tider jamne kampar, men gjengen vår stod distansen best ut i begge kampane, seier Mol.





Reknar med høg temperatur

Søndag er det altså finale på gjengen. Motstander er Øksil frå volleyballgrenda Myre. Laget frå Vesterålen slo Asker i ein jamn semifinale laurdag.



- Det blir garantert ein tøff kamp, med høg temperatur både på banen og på tribunen, seier Mol.



Ho legg til at både spelarane og heiagjengen lovar å gje alt for å gå til topps i finalen.