Fire + fire førsteklassingar

For å få ei betre forståing av korleis bokstavane i alfabetet skal skrivast, arbeider elevane ved Strandvik Montessoriskule mellom anna med sand. Måndag denne veka stod G og K for tur.

Det er måndag morgon, og på Strandvik Montessoriskule er skuledagen godt i gang når Os og Fusaposten kjem på besøk. Medan andre- og tredjeklassingane tek seg ein tur i gymsalen, får førsteklassingane klasserommet heilt for seg sjølve.

Dei åtte elevane er forholdsvis samde om at det er kjekt å vera skulegutar og -jenter. På skulen leser dei masse, lærer bokstavar, arbeider med ulike former for byggjeklossar (montessorimateriell), teiknar, spelar kort og mykje, mykje anna.

- Det beste med å gå på skulen er at vi kan læra noko nytt, slår Julian Lønøy Johansen fast.

- Gymtimane er også kjekke. Då leikar vi syltetøy, fortel Julia Angelskår, og prøver å forklara den uinnvidde journalisten kva aktiviteten går ut på.

Alle i klassen har ulike arbeidsoppgåver kvar dag. Det kan vera alt frå å rydda til å tørka støv.

- Dei er blitt veldig flinke til å halda orden, fortel lærar Solveig Tuft.

Skriv i sand

Dei fleste elevane var godt kjente med skulen då dei tok til i første klasse i haust. Storparten har nemleg gått i barnehagen som ligg vegg i vegg med skulebygget.

- Dei er veldig trygge når dei tek til i 1. klasse, seier Tuft.

Måndag morgon står to nye bokstavar på timeplanen. Elevane skal verta betre kjente med G og K i alfabetet.

- Vi har sandpapirbokstavar og så skriv vi i sand, fortel Sol Atalie Romundset.

- Er det nokre bokstavar som er vanskelegare å læra seg enn andre?

- Nei, kjem det kjapt frå heile gjengen.

- Vi bruker ikkje namna på bokstavane, men lydane. Vi tenkjer over kvar i munnen bokstavane sit, forklarar Tuft.

Uteskule, felles lunsj og å dela klasserom med dei som er litt eldre (2. og 3. klasse), er andre kjekke ting ved skulekvardagen.

- Elevane les for kvarandre og hjelper til på andre måtar når det er nokon som treng hjelp, fortel Tuft.