Flaumsikring framleis ikkje på budsjettet

I april 2009 gjorde NVE vedtak om at Haugaelva i Sævareid skal flaumsikrast. No er det gått så lang tid at saka truleg må opp i Fusa kommunestyre på ny før ein kan gå vidare med arbeidet.

- Dersom stipulert kostnad i ei sak aukar med 15 prosent eller meir, må nytt kommunevedtak signerast. I denne saka vart kostnadsoverslaget utarbeidd i 2007. Tvillaust vil det måtte aukast med meir enn 15 prosent, skriv fungerande regionsjef i NVE, Siss-May Edvardsen, i eit brev til Os og Fusaposten.

I vedtaket frå 2009 heiter det at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal dekkja 80 prosent av kostnadene med sikringa av elva, medan kommunen og grunneigarane skal stå for resten.

Flaumsikring av Haugaelva står ikkje på budsjettet til NVE for 2017. Om saka vert prioritert i 2018, er på noverande tidspunkt vanskeleg å seia.

- Sikringsplanen ligg i NVE si prioriteringsliste. Kvart år må planen vurderast opp mot andre eksisterande saker, nye innkomne saker og den til ei kvar tid rådande budsjettsituasjonen. Ettersom vi ikkje veit kva saker vi får inn, er det uråd for oss på noverande tidspunkt å seia når sikringsarbeidet kan setjast i verk. Det er såleis ikkje unormalt at saker kan dra noko ut i tid, påpeikar Edvardsen.

I november 2005 var NVE på synfaring i Sævareid. Vel tre år seinare vart det gjort vedtak om at elva skal sikrast, og at staten skal betala 80 prosent av kostnaden med tiltaket. Enno har det ikkje skjedd noko.

Skal sikra busetnad og anna infrastruktur

I september og november 2005 gjorde flaum store skadar langs Haugaelva i Sævareid. Også i ettertid har store vassmassar gjort skade på husa langs elva.

I første halvdel av 2007 låg flaumsikringsplanen som NVE hadde utarbeidd ute på høyring. Planen vart godkjent i april 2009, og samstundes fekk ein altså tilsegn om statstilskot på 80 prosent av kostnadene med tiltaket.

- Planen omfattar erosjonssikring av elvesidene med tørrmur og plastring. Vidare er det planlagt utviding av delar av elveløpet, heving av terreng og mur for å sikra ein av bygningane overfor brua og eit masseavlagringsbasseng på øvre del av elvestrekninga, heiter det i vedtaket frå Fusa kommunestyre frå 2009 der ein går inn for å splitta den resterande flaumsikringskostnaden (20 prosent) mellom grunneigarar og kommune.

- I grove trekk går planen ut på å sikra busetnad og anna infrastruktur. På stader der kapasiteten er liten, skal kantane sikrast med tørrmur. Vidare ser ein føre seg å utvida elveløpet for å betra kapasiteten, samt å etablera eit massebasseng som må tømmast med jamne mellomrom. Massebassenget vil hindra at elveløpet vert fylt opp av sediment og såleis halda oppe kapasiteten til elva. For å hindra at elva fløymer over breiddene, skal ein auka høgda på elvekanten der det er turvande, skriv NVE i brevet som er datert 27. februar 2017.

- Kunne kommunisert betre

I 2007 rekna NVE ut at kostnadene med flaumsikringa ville vera omlag 1,1 mill. kroner, distriktsdelen 176.000 kroner.

- Både når det gjeld tilskot og distriktsdel er det dei faktiske kostnadene som vert utgangspunktet for utrekning av kronesummar. Det er ein føresetnad at det vert sett av nok midlar på statsbudsjettet, heitte det i vedtaket frå NVE.

Vidare understreka NVE at ein ikkje ville gje tilskot til dei føreslegne tiltaka nedanfor brua av di "problema her stammar frå menneskeskapt kapasitetsreduksjon i elva".

- Kven er ansvarleg for at arbeidet vert utført, Fusa kommune eller NVE?

- Som nemnt tidlegare er det budsjettsituasjonen hjå NVE saman med søknadene som vi har på vår prioriteringsliste som er avgjerande for kva tiltak som vert prioriterte. I tillegg kjem kommunal prioritering i høve garanti for distriktsdelen, skriv Edvardsen.

- Vi ser at vi kunne kommunisert noko betre kvifor saka har drege ut i tid overfor kommunen og interessentane, og seier oss lei for at dette ikkje er vorte gjort, legg regionsjefen til.

Då saka vart handsama av Fusa kommunestyre i 2009, vart det bestemt at kommunen sin del av kostnaden, ca. 90.000 kroner, skulle takast frå disposisjonsfond driftsføremål. Det vart også sagt at kommunen skulle arbeida for å sikra den nedste delen av elva.