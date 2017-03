Fleire søkjarar til skulane i Os og Fusa

Alle vidaregåande skulane i våre to kommunar har fleire søkjarar i 2017 enn i fjor.

Totalt søkjer 18.634 elevar plass i den vidaregåande skulen i Hordaland komande skuleår. Dette utgjer ein nedgang på 364 frå i fjor, men samstundes er det nedgang i ungdomskullet i Hordaland med 180.

Stabile tal

Os vidaregåande skule hadde 605 søkjarar i 2016. I år er talet 642, ein oppgang på 37. 255 elevar har søkt seg til Os gymnas, mot 249 i fjor. På Fusa vidaregåande skule er oppgangen på 38 elevar, frå 259 til 297.

Til dei fleste av utdanningsprogramma på vg1 på fylkesnivå er søkjartala svært stabile og har vore det i fleire år. På studiespesialisering er det likevel 281 færre enn i fjor.

- I tillegg til nedgang i kullet, kan årsaka vere at den generelle nedgangen i resten av landet no slår inn over Hordaland. Ei anna årsak kan vere at fleire er sikre på å få plass på private skular og ikkje søkjer dobbelt, seier inntaksleiar i Hordaland fylkeskommune Nils Skavhellen.

Innan yrkesfag har helse- og oppvekstfag størst auke i søkjartala, med heile 133 frå 958 til 1091 i år. Auken er på 14 prosent.

- Elevane søkjer denne utdanninga fordi dei er sikra jobb. Utdanninga har hatt auke gjennom fleire år, seier inntaksleiaren.

Størst nedgang

Størst nedgang i søkjartala har design og handverk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon.

- Design og handverk er eit lite og sårbart utdanningsprogram, og når søkjartalet går ned frå 194 til 149 vil det nok merkast i høve til rekrutteringa til dei faga som ligg under dette programmet. Søkjartalet til vg1 teknikk og industriell produksjon går framleis nedover, men likevel mykje mindre enn i 2015 og 2016. Dei tre siste åra er nedgangen på 40 prosent, men flater no ut. Søkjartalet til vg1 elektrofag har og gått litt ned etter fleire år med høge søkjartal, seier inntaksleiaren.