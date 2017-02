Fleirtal på fylket for å vurdera indre trasé att

Eit fleirtal i Fylkesutvalet har i dag gått for å opna opp att for å vurdera indré trasé. Miljøpartiet Dei Grøne leverte vipperøysta.

I fylkesutvalet i dag har eitt fleirtal gått inn for ein høyringsuttale til statleg KDP Stord-Os, som både kritiserer prosjektet og som opnar opp for å vurdera indre trasé att.



Det er det siste punktet i vedtaket som handlar om indre trasé:



"Dersom komande NTP syner at prosjektet ikkje er gjennomførbart no på grunn av for høy kostnadsramme, klimagassutsleppa auka utover klimaplanens målsettingar eller fordi naturinngrepa vert for store, bør ein gjera ei ny kostnadsvurdering av indre trasé og på nytt vurdera om dette er eit meir egna alternativ."



Medan SV og Venstre røysta mot dette, sørgde MDG for fleirtal for dette i lag med Arbeidarpartiet, Sp og KrF.



- Det var MDG som var vippestemme for å levera høyringssvar og åpna døra for indre trasé, samt sterkt kritisera heile prosjektet, seier Nils-Anders Nøttseter (MDG). Tom Sverre Tomren møtte for MDG i fylkesutvalet.





Vedtaket

1. I statleg kommunedelplan for E39 må klima- og miljøtiltak vurderast, og legges til grunn for ein vidare planlegging.



2. Av dei omtalte forslaga rår Fylkesutvalet til at alternativ F med søre kryssing av Langenuen blir vald. Dette alternativet har minst konsekvensar for miljøet i høve til dei andre alternativa, og er i tråd med lokale og regionale innspel.



3. Fylkesutvalet rår sterkt i frå alternativ D grunna store negative konsekvensar for nasjonale kulturminneverdiar.



4. Fylkesutvalet vektlegg omsynet til nasjonale og regionale kulturminneverdiar, landskap og friluftsliv ved Bårdsundet. Fylkesutvalet rår difor til at ein kryssar Bårdsundet gjennom senketunnel.



5. Fylkesutvalet rår til at vidare reguleringsplanlegging skjer som statleg plan. Det må leggjast vekt på følgjande i vidare planprosess:

a. Krava i ny NTP til klima og miljø må leggjast til grunn

b. Fortsatt god dialog med lokale og regionale styresmakter.

c. Dei arkeologiske undersøkingane vert utført så tidleg som mogeleg i planprosessen

d. Redusera miljøkonsekvensane ytterligare ved ei fjordkryssing enn det som er synliggjort i planen

e. Å redusere totalkostnadene i prosjektet gjennom:

. Å vurdere to-felts veg som standard på vegen

. Å vente med bygginga av strekninga Ådland - Mehammar

. Avsetje tilstrekkeleg med planressursar til å kunne avklare teknologival for kryssing av Bjørnafjorden





6. Fylkesutvalet er nøgd med at det vert lagt opp til å byggje haldeplassar og overgang til lokal- og regionaltilbod ved alle kryss. Det må bli lagt vekt på gode omstigingsmoglegheiter til lokal- og regionaltrafikk med gode ventefasilitetar. Det bør vurderast ein terminal for omstiging ved Svegatjørn. Det er også behov for å vurdere innfartsparkering for sykkel og bil i tilknyting til kryssa.



7. Fylkesutvalet støttar at det vert lagt opp til løysingar for syklande og gåande over bruene, det er bra for miljø, klima og folkehelse.



8. Trafikken kan forventast å auka på Fv 49 mellom Søreid og Våge, samt på Fv83 mellom kryss ved Fv49 nord for Søreid til Gjøvåg ved Reksteren. Fylkesutvalet meiner prosjektet må finasiere naudsynt utbetring av Fv49 mellom Søreid og Våge.





9. Fylkesutvalet meiner det på sambandet mellom Stord og Kvinherad bør bli etablert eit nytt ferjestø med god tilknyting til E39.



10. Fylkesutvalet vil peika på dei usikre prognosane for trafikkgrunnlaget i prosjektet og dei konsekvenser dette har for finansieringa og den lokale bompengeandelen. Sjølv om ein forventar auka trafikkvekst er trafikken på sambandet mellom Sandvikvåg og Halhjem i dag ca. 2500 ÅDT og dette har vore stabilt over fleire år.



11. Det vert vurdert at utbygging av E39 vil føre til meir trafikk inn mot Bergensområdet. Det vil gjere det svært krevjande å få gjennomført ambisjonane om nullvekst i biltrafikk i byområdet. Fylkesutvalet meiner dette aukar behovet for ei samordna areal- og transportpolitikk for Bergensområdet. Ferjefri E39 vil også auke behovet for at ringveg aust med Nyborg-tunell blir realisert tidlig i planperioden og i framkant av ein slik trafikkvekst.





12. Fylkesutvalet meiner det kan vere behov for omkøyringsveg eller beredskapskai for å sikre framkome ved eventuell stenging av bruer, og ber Statens Vegvesen om å vurdere dette nærare.



13. Fylkesutvalet vil syna til at det i høyringa vert lagt til grunn krav og målsettingar i gjeldane NTP mellom anna når det gjeld klimautslepp og godstransport. I grunnlagsdokument for ny NTP 2018.2029 er det føringar som vil gje strengare krav til klima og miljø og til auka overføring av gods frå veg til sjø og bane. Det vil få konsekvensar for det vidare planarbeidet.



14. Fylkesutvalget vil be om at ein får ei grundigare vurdering og synleggjering av vedlikehaldskostnadane for prosjektet i det vidare arbeidet.



15. Fylkesutvalet vil be om ei konkretisering av bompengekostnadane for prosjektet og omfanget av fylkeskommunen sitt garantiansvar for denne delen av finansieringa.



16. Dersom komande NTP syner at prosjektet ikkje er gjennomførbart no på grunn av for høy kostnadsramme, klimagassutsleppa auka utover klimaplanens målsettingar eller fordi naturinngrepa vert for store, bør ein gjera ei ny kostnadsvurdering av indre trasé og på nytt vurdera om dette er eit meir egna alternativ.