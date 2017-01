Fontena blir riven

Fontena som er i hjarta av AMFI Os blir i skrivande stund fjerna frå senteret. - Det er blitt diskutert i mange år. No gjer vi det i samband med oppussingsarbeid på senteret, seier senterleiar, Silje Lygre.

Fontena har vore defekt i lang tid. Difor har det ikkje vore vatn i ho. Lygre seier at det er klart at fontena har vore ein viktig installasjon i senteret. Det er éin grunn til at det å riva ho har blitt diskutert i så lang tid.

- Denne plassen er hjarta i huset. Det kjem han framleis til å vera. Det skal vera ein møteplass for folk også etter at vi er ferdig med rivinga og oppussing, seier ho og legg til:

- Vi skal i år i gang med utskifting av alt glaset i taket over fontena. Då blei det eit naturleg tidspunkt å ta denne avgjerda, sjølv om det er med tungt hjarta.

Fontena har vore hjarta i senteret. Senterleiar Silje Lygre seier at dei skal syta for at denne plassen også i framtida skal vera hjarta i senteret.

Vil få betre inneklima

I fontena har det vore eit kunstverk, Oselvarlaksen, laga av Arne Mæland. Senterleiinga har god dialog med kunstnaren om korleis dei skal vidareføra kunsten. Planane for området er ikkje heilt klare, men det vil koma sitjeplassar for å syta for at dei held på dette området som senterets hjarta. Rivingsarbeidet tok til i går. Det eksakte tidspunktet for utskifting av glaset i taket er uklart.

- Men vi vil laga ei mellombels løysing slik at det er sitjeplassar fram til jobben er utført. Utskifting av taket vil føra til eit betre inneklima, seier Lygre.