Heldt hovuda kalde

Då måltavla viste 18-11 til pause, trudde Os handball sitt J16-lag at dei hadde kontroll på kampen. Men HK Rygge klarte litt etter litt å henta inn igjen forspranget, og dei siste minutta av kampen vart ulideleg spennande.

Klokka viser 21.56. Stillinga er 26-24, og dommarane står og diskuterer. Det er Rygge som har ballen, men i tumultane som oppstod då Os vart avblåst, skal heimelaget ha kasta vekk ballen i staden for å leggja han rett ned. Kva vert straffa? To minutt utvising til ein av Os sine spelarar.

I minutta som følgjer vert Os avblåst for brøyt i det første angrepet, og set ballen i tverrleggar i det andre. Rygge på sin side klarer å lura ballen i nettmaskene to gongar. Dermed står det 26-26 mellom dei to laga i det kampen går inn i sitt siste speleminutt.

- Dei siste minutta på banen var utruleg nervepirrande. Det kunne gått begge vegar. Hadde vi mista ballen, kunne Rygge fått endå ei skåring, slår Lene Cathrine Olsen Sande og Kine Heggland Sælen fast etter at kampen er over.

Heldigvis held jentene hovudet kaldt. Og i det siste angrepet får strekspelar Vilde Norvik eit innspel på lina, og klarer å koma seg laus. Norvik legg ballen i ein flott lobb over motstandarane sin målvakt, og Os er igjen i leiinga. Framleis har Rygge tid til å utlikna, men austlendingane bruker rett og slett for lang tid. Angrepet og kampen endar med eit direkte frikast som går rett i veggen bakom målet.

- Fantastisk kamp! Det var kjempedeilig å vinna. Sjølv om ein vert litt redd for å gjera feil, er det kampar som dette som er dei gøyaste kampane, og dei beste sigrane, meiner Sande og Sælen.

- Falsk tryggleik

Om den første runden i Bring-serien vart nerveprirrande for spelarane, var dei siste minutta av kampen mot HK Rygge om mogleg endå meir nervepirrande for dei som stod på sidelina.

- Slutten av kampen vart frykteleg hektisk og nervepirrande, seier trenar Trond Budal og smilar.

- Vi trudde vi hadde kontroll på kampen til pause, men det som ofte skjer når ein leier såpass mykje er at ein kjenner seg trygg. Det er ein falsk tryggleik, legg han til.

Os fekk ein del utvisingar i andre omgang. Desse klarer motstandarane å utnytta godt. Men sjølv om det vart nære på mot slutten, er trenaren godt nøgd med innsatsen til laget sitt.

- Eg er stolt av jentene i dag. Då Vilde sette inn det siste målet var det ei befriing av ei anna verd, seier Budal.

Suverene i første omgang

Os sitt J16-lag viste fort kven som var sjefane i Oshallen i ettermiddag. Fire minutt ut i første omgang hadde Os skåra fire, medan motstandarane deira HK Rygge berre hadde sett inn eit straffemål. Det første angrepsmålet kom etter fire minutt og 20 sekund.

Etter kvart aukar Os leiinga, og litt meir enn halvvegs ut i omgangen står det 13-8 på måltavla. Seks av desse skåringane er det strekspelar Charlotte Pettersen som står bak.

Regine Sten sørgjer for at Os aukar leiinga endå meir med to skikkelege susarar, og til pause ligg heimelaget sju mål foran, 18-11.

Sjølv om Rygge startar andre omgang med ein spelar mindre på banen, klarar austlendingane å redusera forspranget til Os med to mål. Os på sin side vert mellom anna avblåst for skritt, og første del av andre omgang vert svært målfattig for heimelaget. Først etter seks minutt set osingane ballen i mål. Då er stillinga 19-16.

Os greier å halda motstandarane på ei armlengdes avstand ei tid til, men med den eine tominuttaren etter den andre, vert det vanskelegare og vanskelegare.

- Hadde vi tapt denne kampen også, hadde vi blitt veldig, veldig sure, slår Sande og Sælen fast.

Trondheim neste

For kampen i Oshallen i ettermiddag, var ikkje den einaste for J16-laget søndag. Laget møtte også Gneist i Nore Neset-hallen tidlegare på dagen. Den kampen enda 18-31.

- Gneist sitt lag er eitt av landets beste J16-lag. Når dei har flyt i spelet sitt, og får ting til å fungera, er dei veldig vanskelege å slå, fortel Budal.

Neste runde i Bring-serien finn stad i Trondheim 10. og 11. februar. Då skal Os spela mot Byåsen, Frøya og Lisleby.

- Det vert ei tøff helg. Men vi reiser opp alt på fredagen, og satsar på å få ei god opplading då. Deretter vert det to kampar om laurdagen, og éin på søndagen, fortel Budal.