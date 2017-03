Fusa kommune i pluss

Rekneskapen for Fusa kommune for 2016 er ikkje 100 prosent i boks enno. Men det kan sjå ut til at fusingane kan venta seg eit positivt resultat.

Camilla Kvamme

camilla.kvamme@osogfusa.no

- Kor positivt, veit vi ikkje enno, men per dags dato ligg kommunen an til eit overskot på om lag 2 millionar kroner i 2016, fortel konstituert rådmann Elisabeth Farstad.

Årsaka til dei positive tala, er mellom anna skatteinngangen. Den vart betre enn budsjettert. Om lag to millionar betre enn budsjettert.

- Vi kan ikkje rekna med at skatteinngangen aukar like mykje kvart år. Dette er nok snarare eit eingongstilfelle, sa rådmannen då ho orienterte om tala i kommunestyremøtet 16. februar.

To veker seinare er tala dei same.

- Vi reknar med å vera i hamn veldig snart, seier Farstad om arbeidet med 2016-rekneskapen.

Eitt av dei uavklarte spørsmåla er korvidt kommunen må føra differansen mellom det skulane på Holdhus og i Strandvik vart selt for og taksten, som eit tilskot til skulane, eller ikkje.

- Vi ventar på ei avklaring frå revisjonen, seier rådmannen.