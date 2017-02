Fyrverkeri, promille og andedrap

Politiet i Os måtte ta hand om ein rusa bilførar, unge vaksne som feira nyttår på etterskot og ein hund som gjekk berserk hjå ein andefamilie i løpet av natta.

Klokka ti over halv fekk politiet melding om at det var nokon som skaut opp fyrverkeri på kaien ved Essoen midt i Os sentrum. Patruljen fekk kontakt med dei som sannsynligvis stod bak oppskytinga, ei dame og to menn i 20-åra, og kontrollerte ID-en deira.

- Trioen vart dimittert, men vert moglegvis følgt opp i ettertid. Dei kan verta meldt for uvettig bruk av fyrverkeri eller ordensforstyrring, fortel operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Stein Rune Halleraker.

Vel ein time seinare måtte patruljen rykka ut til ein hund som etter alt sannsyn hadde drepe tre endar.

Episoden fann stad i nærleiken av Byvegen. Hunden hadde teke seg inn på eit inngjerda område der endene oppheldt seg.

- Hunden hadde blod i pelsen, så det er nok den rette gjerningshunden, står det i loggen i følgje Halleraker.

- Hunden er teken hand om av andre enn politiet. Det vert opp til eigaren av endene korleis saka skal følgjast opp, legg operasjonsleiaren til.

Klokka fem i natt vart det meldt om ein uvøren sjåfør i Fjøsangerveien i Bergen. Bilen tok borti autovernet, og køyrte svært vinglete. Frå Nesttun svingte mannen i 50-åra vidare mot Os. Han vart stogga i nærleiken av Meny i Industrivegen.

- Promilletesten gav utslag på alkometeret. Føraren vart køyrt vidare til legevakta for blodprøve. Førarkortet hans vart inndrege, og han vil bli meldt for køyring i påverka tilstand. Det er politiet i Os som følgjer opp hendinga ettersom han vart stogga i Os, fortel Halleraker.

Til sist måtte politiet rykka ut til festbråk midt i Os sentrum litt før klokka sju i dag morges.

- Det er litt seint å ha nachspiel klokka sju om morgonen. Vi har sendt ein patrulje, men har ikkje fått noko tilbakemelding frå oppdraget enno, fortel operasjonsleiaren.