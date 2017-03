Går mot ny siger i Expedition Amundsen

Kring 15 km frå mål leiar Thomas Wallin-Andersen Expedition Amundsen med solid margin på løpar nummer to.

Han har fire sigrar og tre andreplassar frå dei sju første utgåvene av det 100 km lange pulkrennet på Hardangervidda. I fjor vart Thomas slått av Trygve Markset. Det skjer ikkje i år. Markset går nemleg i lagklassen i lag med Håvard Hansson.

- No ser det veldig lovande ut for at Thomas tek sin femte individuelle siger i dette løpet. Nyleg målte me at han var kring 3 km framfor næraste konkurrent i den individuelle konkurransen, Ak Gluck Teigland frå Øystese, fortel løpsleiar Kari Vaberg Øydvin til Os og Fusaposten.

Thomas Wallin-Andersen har gått enormt mykje med pulk for å førebu seg til årets utgåve av Expedition Amundsen. I dag kan få sin fortente løn for strevet. (Foto: Nina Wallin)

I lag med to lag

Deltakarane i det tøffe pulkrennet går altså 10 mil i ulendt terreng frå Haukeliseter til Maurset. Innlagt er 40 kg i pulken og ein kvileperiode på åtte timar.

Fredag morgon var det utkrystallisert seg ein leiar trio med Thomas og to lag.

- Roaren Olaf Tufte og kompisen hans Halvor Vang, kjempar med Trygve og Håvard. Elles er Thomas altså einaste individuelle deltakar i tet, fortel Øydvin.

Om alt går som løpsleiaren reknar med er tetgruppa i mål i 10-11-tida i dag.

- Dei hadde veldig vått og tungt føre i starten, men i dag er føret mykje betre. Uansett har dei halde eit enormt tempo, og har faktisk moglegheit til å setja ny løpsrekord, seier ho.

Thomas har sjølv rekorden på 22 timar.

- Kan han slå sin eiga i dag?

- Ingenting vil overraska meg med den karen der, humrar løpsleiar Øydvin.