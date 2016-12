Gler seg til TV-debuten

Roar Hallesby Evjedal er litt spent, men aller mest gler han seg til å leia den direktesende julegudstenesta frå Os kyrkje.

Kapellan Roar Hallesby Evjedal har leidd julegudstenester i Os i tre år. I år er det meir enn ei fullsett kyrkje som venter. Når Evjedal starter julegudstenesta i Os kyrkje på julaftan, sit også rundt ein halv million TV-sjåarar og følgjer gudstenesta på NRK fjernsyn. Det vert noko spesielt.

- Det er klart det blir litt annleis, og med så mange sjåarar er det ikkje fritt for at ein kan kjenna litt på nervane. Men aller mest kjenner eg at eg gler meg, seier kapellanen.

Han førebur seg på same måte som til ei vanleg gudsteneste.

- Dersom eg klarar å vera meg sjølv og formidla bodskapen på ein naturleg måte, så er vel det det viktigaste, filosoferer Evjedal.

Han kom til Os i 2013, og er truleg komen for å bli.

- Eg er gift med ei "osajente", har kjøpt hus og etablert meg i bygda. Alt tyder på at me blir her, smiler tre-barnsfaren.

Margrethe Holmboe Askeland håpar at dei som ikkje får plass i kyrkja på julaftan, tek turen på høgmessa 1. dag.

Lengre gudsteneste

Som Os og Fusaposten har skrive tidlegare, skal NRK TV altså ha to sendingar frå Os kyrkje denne jula. Den første vert spelt inn under julegudstenesta som startar klokka 13.30 julaftan. Den andre er frå julegudstenesta 1. juledag klokka 11.

- Sendinga frå gudstenesta på julaftan vil i god NRK-tradisjon gå klokka 16.00. Då sender dei gudstenesta vår frå tidlegare på dagen i såkalla live-on-tape-versjon.

- Vert noko av julegudstenesta annleis med statskanalen på besøk?

- Ikkje så mykje, men dei har bede om ei 59 minutt lang gudsteneste, så me utvidar difor programmet med nesten eit kvarter. Det meste av ekstratida vil gå til fleire musikalske innslag, fortel kapellan Hallesby Evjedal.

Musikkansvarleg for gudstenesta vert Anita Haugland Berge. Blant dei musikalske innslaga vert Join Us-koret, Martin Herfjord (song) og Vibeke Nordtveit (kornett).

Generalprøve torsdag

Torsdag kjem NRK til Os kyrkje for å ha ein liten gjennomgang og generalprøve på dei to julegudstenestene dei skal ha i Os i jula.

Sokneprest Margrethe Holmboe Askeland leier gudstenesta 1. juledag. Heller ikkje ho har erfaring frå TV-sendte gudstenester tidlegare.

- Det blir ei ny erfaring, men eg kjenner meg trygg på at det går greitt. Eg har leidd julegudstenester i Os i nær 20 år, så så veldig annleis vert det ikkje sjølv om TV-kamera er spreitt i kyrkja, smiler Askvik.

Medan kollega Evjedal må forlengja gudstenesta si, må Askvik korta si ned.

- Normalt er 1. dags-gudstenesta på ein time og eit kvarter. I år skal me ned til 59 minutt. Det løyser me ved å la nattverda starta bak i kyrkja før gudstenesta er over, seier Askeland.

Tradisjonen tru stiller Os mannskor med fullt mannskap på 1. dag. I tillegg bidreg messingblåsarar frå Os musikkforening.

- Det bruker å vera ei veldig fin høgmesse. Om folk ikkje får plass i kyrkja på julaftan, er dei hjarteleg velkomne til å koma på 1. dag, avsluttar Askeland.