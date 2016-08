Greidalen kan koma ut for sal i haust

Det nye tomtelandet i Greidalen mellom Brothaugen og Kuhnle kan koma ut for sal i haust.

Det opplyste ordførar Terje Søviknes under næringsfrukosten i Oseana tysdag.

Det nye bustadarealet i Greidalen er no under opparbeiding med stein frå OHARA.

Totalt skal det sprengast og transporterast vekk 100.000 kubikkmeter med stein frå det nye avlaupsanlegget. Store deler av massane skal brukast til å fylla ut nede i Greidalen. Ein del av steinen vert nytta til utbygginga av kunstgrasbane nummer to på Nore Neset.

Då Terje Søviknes opplyste om framdrifta i OHARA-utbygginga og bruken av stein i Greidalen, kom han også inn på praksisen kring avhending av kommunale eigedomar.

- I utgangspunktet er det slik at kommunen sel til høgstbydande på den opne marknaden, men i nokre tilfelle kan det vera betre match mellom kommunen og kjøpar å gjera det på andre måtar, sa Søviknes og heldt fram:

- I vår kom ein til politisk semje om at ein i særskilde høve kan avhenda kommunale eigedomar på to andre måtar: Prekvalifisering for eit utval profesjonelle eigedomsutviklarar for å sikra gjennomføringskraft, eller direkte forhandling med éin aktør, der det kan vera særskilde grunnar for ei slik løysing.

I følgje Søviknes så gjev dette kommunen litt større handlingsrom når prinsipiell avgjerd om sal er teken.

Tomtelandet i Greidalen skal i lag med den gamle barnehagetomta i Os sentrum etter planen opp til politisk behandling i haust.

- Me har i den samanheng fått spørsmål om kvifor ikkje den gamle barnehagetomta kan brukast til nettopp barnehage, men ho er ikkje stor nok til eit slikt føremål, og skal etter planen nyttast til bustader.