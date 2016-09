Gubber i eliteserien

Søndag deltar 3-årige Kuven Storm i Norsk Travkriterium med 500.000 kroner i førstepremie. Bak hesten står en rutinert gjeng på 70, 76 og 80 år. Yngstemann skal kjøre løpet selv.

Jonn Borgen står foran sitt livs øyeblikk når han søndag klokka 15.35 kjører opp bak startvogna for å kjøre 8 Kuven Storm i Norsk Travkriterium. Familien har drevet med hest siden 1955. Jonn kjørte sitt første løp i 1967, vant sitt første løp året etter, men har aldri vunnet løp på landets hovedbane Bjerke. Ei heller har noen av de utallige hestene på stallen gjennom årenes løp fått sjansen til å delta i et av de virkelig store løpene i norsk travsport. På søndag skjer det.

Tre glade gubber er klare for sin største opplevelse på travbanen noensinne. Fra venstre Henrik (76), Jonn (70) og Hans Kristian Borgen (80). (Foto: Åge Liland)

Historisk uansett

Uansett hvordan det går på søndag, så blir Jonn Borgen historisk. Han blir den eldste kusken som har kjørt i Norsk Travkriterium eller Norsk Travderby. Disse er de to viktigste løpene for unghester i Norge. Norsk Travkriterium går for 3-åringer, mens Derby går for 4-åringer. Når hestene blir eldre, er norgesmesterskapet og internasjonale storløp de største målene.

Jonn Borgen er 70 år og fyller 71 i desember. Han er i full vigør og er på stallen for å kjøre hester annenhver dag. Sammen med brødrene Henrik på 76 år og Hans Kristian på 80 år eier han Kuven Storm som så langt har vunnet halvparten av sine seks starter og kjørt inn 71 000 kroner.

- Det er uten tvil den beste hesten vi har hatt på stallen. Jeg kjente det allerede da hesten var ett år gammel at dette var et talent langt utenom det vanlige. Vi har overhodet ikke presset ham i trening, så det skal være mye å gå på fremover. Det er forresten eldstemann Hans Kristian som har treneransvaret for hesten. Jeg er bare hyret inn som kusk, humrer Jonn Borgen.

Han passer på å rose Hans Kristians datter Bente Borgen og hennes datter Cecilie Breivik:

- Begge gjør en fantastisk innsats på stallen, og vi skal selvfølgelig til Bjerke til helgen hele gjengen for å oppleve begivenheten sammen.

Betonggutta

De tre brødrene har hatt ferdigbetong som levebrød. Nå har sønnene overtatt familiefirmaet, men ved sykdom stepper en av gamlekara til:

- Vi er i fin form og har alltid likt å jobbe. En av de ansatte var syk sist tirsdag. Da steppet Hans Kristian inn som sjåfør og gjorde jobben. Vi begynte i sin tid med én bil. Nå har vi 15. Firmaet har vært god butikk, men travsport og hest har alltid vært en kjær hobby, sier Jonn - som vant sitt første travløp i 1968.

12.000 meter

Jonn Borgen medgir at han opp gjennom årene nok har vært litt for utålmodig og offensiv med hestene.

- På mine eldre dager har jeg skjønt at man fint kan skynde seg langsomt. Derfor kjører vi sjelden særlig fort med hestene i trening lengre. Kuven Storm blir trent 12.000 meter annenhver dag i lav fart og har styrke som bare det. Nå gleder vi oss enromt til søndagens løp. Skulle han klare en sjetteplass i det tolv hester store feltet, så er jeg egentlig godt fornøyd. Sjettepremien i løpet er på 45.000 kroner, så det er gjeve premier å kjøre om, sier yngstemann i brødreflokken, men eldstemann i løpsbanen på Bjerke søndag.

Startlisten i Norsk Travkriterium

1. Brenne Brakar/Jomar Blekkan, 171 397 kroner innkjørt

2. Sjø Vinn/Øystein Tjomsland, 852 871 kroner innkjørt

3. Tand Kraft/Jan-Olov Persson, 622 876 kroner innkjørt

4. Ådne Odin/Kai Johansen, 380 000 kroner innkjørt

5. Moe Tjalve/Tom Erik Solberg, 82 000 kroner innkjørt

6. Järvsö Pegasus/Örjan Kihlström, 226 422 kroner innkjørt

7. Havblikk/Eirik Høitomt, 254 000 kroner innkjørt

8. Kuven Storm/Jonn Borgen, 71 000 kroner innkjørt

9. Eikfaksen/Gunnar Austevoll, 327 883 kroner innkjørt

10. Alsaker Blest/Vidar Hop, 93 666 kroner innkjørt

11. Will Prinsen/Ove A. Lindqvist, 140 883 kroner innkjørt

12. Tyri Loke/Geir Flåten, 45 000 kroner innkjørt

Du kan se Kuven Storm og alle de andre hestene som starter på Bjerke søndag gratis på VG.no. Sendingen starter klokka 12.30. Løpet til Kuven Storm går som V75-2 klokka 15.35.