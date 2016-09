Gullkorn frå Bahusen og dei hine

Anført av leiar Gustav Bahus er det ikkje fritt for at det fell ein del gode kommentarar i løpet av ein heil dag med sakshandsaming i plan- og bygningsutvalet. Les høgdepunkta her!

"Eg aksepterer ikkje desse MDG-serviettane. Frå no av vil eg ha raude og blå serviettar" "Er du sikker på at du taklar dei raude, då?"

Dei grøne serviettane på bordet utløyste ordvekslinga mellom Espen Aspenes (Frp) og Trine Lindborg (Ap)

"Tryggve var grei og sytte for opphaldsvêr under heile synfaringa".

Gustav Bahus (Frp) var glad for at KrF-aren Tryggve Lillestøl hadde god kontakt med høgare makter.

"Eg har vore i Pythagoras si hola på Samos i sommar. Kan me ikkje få det opp på kartet?"

Gustav Bahus fortalde PBU om sommarferiens eskapader, og spøkte med at kart over området burde visast på storskjermen.

"Me har ikkje noko ta-deg-til-rette-gebyr i kommunen. Men det skulle me kanskje hatt".

Kommunalsjef for samfunnsutvikling Aina Tjosås svarte på spørsmål om ikkje det administrative meirarbeidet knytt til ulovlege tiltak skulle medføra bøter.

"No må du lytta til kva eg seier!"

"Grunnen til at eg tyt så fælt er at du skal få tid til å tenkja deg om"

Terje Sperrevik (TvS) og Gustav Bahus om å snakka forbi kvarandre.

"Me kan starta og stoppa tre verdskrigar før den tjueniande."

Gustav Bahus sin måte å forklara at det var god tid fram til neste møte.

"Me kan sitja her og ta oss av røystinga imens"

Opposisjonspolitikar Tryggve Lillestøl (KrF) med forslag når posisjonen gjekk frå rommet for å ha gruppemøte.

"Kva var det no? Måtte dei inn og slå Tryggve i hovudet?" "Det er jo ikkje alle som er tomme i hovudet".

Gustav Bahus og Aina Tjosås spekulerte i årsaka til at opposisjonen tok seg eit gruppemøte.

"Det var kjekt å sjå deg i kvitauga att"

Terje Sperrevik (TvS) til Espen Aspenes (Frp) etter gruppemøtet.

"Denne gongen kjem eg til å følgja mine eigne"

Ove Frotvedt (Frp) røysta som resten av partiet til ei forandring.

"No er det på grensa til at nokon som ikkje skal driva med politikk, driv med politikk"

Gustav Bahus hinta til at enkelte hjå administrasjonen blanda seg i politiske spørsmål.

"Ungar er som vatn. Dei går kortaste vegen."

Gustav Bahus om kvifor det var naudsynt med ny gang- og sykkelsti på Særvoll.