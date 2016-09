Gutar med tru på gull

12 utøvarar frå Os karateklubb er klare for EM i Wado-karate. Benjamin og Sondre går for gull.

Trener Vidar Mjånes er nøktern optimist før årets Wado-EM i Rotterdam. Han trur fleire osingar er kandidatar til å ta medalje, men om nokon klarer å gå heilt til topps, er han meir usikker på.

- Me har vinnar-kandidatar også, men dei skal treffa godt om dei skal gå heilt til topps, seier Mjånes.

EM-troppen til Os Karateklubb. Amanda Njøten er også klar, men ho er flytta til Trondheim og var difor ikkje med på måndagens trening på Os ungdomsskule.

Stiller i mange klassar

Meisterskapen i Nederland startar onsdag 28. denne månaden. Os Karateklubb stiller med 12 deltakarar.

- Me stiller i eit breitt utval av klassar. Utøvarane våre er frå 12 til 48 år, og me stiller i kata og kampklasser, både individuelt og som lag, fortel Mjånes.

Måndag var Os og Fusaposten med gjengen på trening. Einaste EM-klare utøvar som ikkje var på plass, var Amanda Njøten. Ho har flytta til Trondheim for å studera, men stiller altså for Os-klubben i EM.

Trenar Vidar Mjånes er sjølv klar for konkurrera i Rotterdam.

Klare optimistar

Det var god trøkk og høg intensitet på treninga måndag.

- Me har køyrd hardt på i lengre tid no. I tillegg til harde kamp-økter og desse treningane her har me også hatt eigne kondis-økter i trapper, så gjengen har fått køyrt seg bra dei siste månadene, fortel trenar Mjånes.

Han har optimistiske og sjølvsikre gutar i troppen.

- Eg høyrde trenaren prata om medaljar, men for min del handlar det utelukkande om å vinna. Eg har sølv og bronse-medaljar frå før. No er det berre gullet som tel, seier Armin Paloslamovic.

Han får støtte av to yngre klubbkameratar.

- Me trur også på gull. Til Sondre i 14-15-årsklassen, og til meg i 12-13-årsklassen, smiler Benjamin Askvik Midtbø.

Dei yngste i reisefølgjet er meir nøkterne med tanke på eigne resultat.

- Me gler oss veldig til å delta i EM. Korleis det går står att å sjå. Vinn me nokre kampar er me nøgde med det. Blir det medalje, så er det fantastisk, seier Tuva Baggen og Melina Solvang, som begge er 12 år.

EM-troppen til Os KK

· Oddbjørn Aspenes

· Vidar Mjånes

· Henrik Reed Larsen

· Aner Palislamovic

· Armin Palislamovic

· Ole Bakke

· Amanda Njøten

· Tiril Skønberg Håland

· Benjamin Midtbø Askvik

· Sondre Kvamsdal

· Tuva Baggen

· Melina Solvang

· Cato Bruarøy, coach

· Tor André Aspenes, coach