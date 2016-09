Har oppretta ny stilling for born

Os kommune har oppretta ny stilling som barnekoordinator for å ivareta born som er pårørande på ein endå betre måte.

Tilsett i stillinga er Beate Botnevik.

- Mange born og unge blir pårørande i løpet av oppveksten. Når nokon i familien blir sjuke, døyr, rusar seg eller på andre måtar har det vanskeleg, påverkar det heile familien - også born og ungdom, seier Botnevik.

Barnekoordinatoren skal driva fram og koordinera arbeidet med born som pårørande i kommunen.

Frå barnets ståstad

Barnekoordinatoren si målgruppe er born, ungdom og foreldre i Os kommune, der foreldra sjølve, søsken eller andre nære har helsemessige problem eller andre vanskar.

- Målet vårt er å kunna tilby både foreldre og born støtte og råd, slik at born og unge skal kunna meistra livssituasjonen sin når det oppstår vanskar i ein familie. Nokre gonger treng foreldre hjelp for å sjå ting i barnet eller ungdommen sitt perspektiv, seier Botnevik.

Hensikten er å gje familiar verktøy for kommunikasjon og samhandling når kvardagen vert utfordra.

Det trengst ingen søknad eller tilvising, og all hjelpa er gratis hos barnekoordinatoren.

Bøn om hjelp

Botnevik påpeikar at det kan vera vanskeleg å strekkja til som mor eller far i tunge periodar, sjølv om ein vil det beste for borna.

- Når born og unge sine behov ikkje vert tatt på alvor, kan det få negative konsekvensar for deira utvikling. Born kan lett føle skuld for at mamma eller pappa er sjuke eller strevar. Nokre born blir stille og ekstra snille. Andre born blir sinte. Når eit barn endrar veremåte, er det ofte ein måte å be om hjelp til å handtera vanskelege kjensler, seier Botnevik.

Ressursteam

Barnekoordinator Beate Botnevik har bakgrunn som helsesøster, og jobbar tett saman med eit tverrfagleg ressursteam som saman tilbyr familiar skreddarsydd støtte og hjelp.

I ressursteamet sit fagleiar for helsestasjonen, to psykologar og representant frå NAV.