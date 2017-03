Haugsdal og Sæthre i lag att i Nest-Sotra

Sist dei spelte for same klubb var dei i A-stallen til Stabæk. I år skal Bjarte Haugsdal og Ståle Steen Sæthre kjempa om opprykk med Nest-Sotra.

- Me var veldig nære å rykkja opp i fjor, men bortetapet for Florø øydela dessverre alt, seier Bjarte Haugsdal.

27-åringen frå Os er i gang med sin fjerde sesong for sotraklubben. Han føler årets mannskap er svært solid.

- Me har eit godt mannskap. Ingen tvil om det. Men det er det dessverre fleire andre lag i avdelinga som også har. Bryne og Hødd vert nok blant våre største utfordrarar, seier unggtuen, som etter kvart kan byrja å kalla seg for veteran.

- Hehe, jaudå, eg har vore med nokre år no. Med tida i Brann og Stabæk, samt tre-fire år her i Nest-Sotra byrjar eg å bli ein erfaren mann, vedgår osingen.





Midtstoppar

Hans gode erfaring er kanskje også grunnen til at han i år ser ut til å bli nytta som midtstoppar.

- Det er der trenar Landro (Steffen) har plassert meg så langt i oppkøyringa. Eg trur han vil han ein erfaren mann i midten, og for meg er det heilt greitt å spela der. Men eg spelar også gjerne back, eller kant om det skulle vera behov.

- Angripar er det vel nokre år sidan du var?

- Ja, det vel mest i Brann og første året i Stabæk, men eg spelte litt kant i fjor. Det hender eg må fram på banen og visa unggutane korleis det skal gjerast, humrar 27-åringen.





Herleg miljø

Med fleire års erfaring frå eliteserien og Obos-ligaen kan det for utanforståande verka underleg at Bjarte, midt i sin beste aldar, framleis spelar i 2. divisjon. Sjølv forklarer han det slik:

- Den viktigaste årsaka til at eg er i Nest-Sotra er at det rett og slett er eit herleg miljø i laget og i klubben som sådan. Dessutan har klubben ein forkjærleik for god angrepsfotball og dyrkar denne til fulle, i staden for å utelukkande jobba for å øydeleggja for motstandarane.

- Men du skulle gjerne spelt på høgare nivå?

- Eg gjer det i alle høve gjerne med Nest-Sotra. Om alt klaffar for oss i år, trur eg me vil vera blant dei tre-fire laga som kjempar om opprykk til 1. divisjon, seier tobornsfaren.

- Du bur framleis i Os?

- Jaudå, me bur på Lekven og trivst med det.

- Litt lange turar til trening på Ågotnes?

- Det går greitt. Dessutan trenar me ein del i Vestlandshallen no vinterstid. Dit er det kortare, smiler Bjarte.





Entusiastisk spelar

Sist helg spelte Bjarte og Nest-Sotra treningskamp på Kuventræ. Motstandar var Vard-Haugesund. Kampen enda med 1-2-tap.

- Det var dårleg, men det var eit ufortjent tap. Me var langt betre, seier Bjarte.

Hans nye lagkamerat, fusingen Ståle Steen Sæthre, stemmer i:

- Det var eit ran. Me hadde alt av spelet, men var litt uheldige ved eit par tilfelle bakover.

- Framover då?

- Jaudå, eg skulle hatt eit mål i dag. Eg skåra to mot Sotra her forleden, men i dag ville ikkje ballen i mål, sa Sæthre då me prata med gutane etter kampen.

- Kva synest du om din nye lagkamerat, Bjarte?

- Han er absolutt eit fint tilskot til laget vårt. Både som person og på banen er han svært dedikert og entusiastisk. Slikt bruker å vera smittsamt og kan bidra til å få ut mykje positiv energi.

- Du spelte med Ståle også i Stabæk, ikkje sant?

- Jaudå. Han var der då eg kom i 2011, men eg vart ikkje så godt kjent med han den gongen.

- Men no er de to viljesterke karar som skal hjelpa Sotras stoltheit tilbake til Obos-ligaen?

- Me skal i alle høve gjera vårt beste, avsluttar Bjarte og Ståle.