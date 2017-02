Heggland klar for Åsane

Torsdag kveld gjennomførte Fredrik Heggland den medisinske testen og er no klar for Åsane.

21-åringen blir dermed gjennforeina med sin tidlegare Os-kompis frå Brann-tida, Simen Lassen.

- Det blir kjekt å spela med Simen igjen, og det blir kjekt å starta på nokon nytt. Slik situasjonen var i Brann, er dette ein kjempefin løysing. Eg gler meg til ta fatt på tida som Åsane-spelar, seier Fredrik Heggland.

Han har skrive kontrakt med klubben med heimebane på Myrdal gress til sommaren 2018.

Fredrik Heggland og Simen Lassen har spetl i lag i både Os og Brann. Denne sesongen skal dei spela saman i Åsane.

Speletid viktigast

Osingen trena med Åsane på nyåret. Sidan var han i Brann nokre veker, før ein permanent overgang til oransje-trøyane etter kvart vart meir og meir aktuell.

- I hovudsak handlar dette om ønskje om å få spela mest mogleg. Slik situasjonen var i Brann, såg det ikkje ut til at det ville bli for mykje av det. I alle fall ikkje for A-laget, seier Heggland.

Sjølv om Fredrik Pallesen Knudsen tidlegare i vinter gjekk til Haugesund, opplevde Fredrik at vegen fram til spel for raudtrøyane var altfor lang.

- Dei signala eg fekk gav ikkje mykje håp om spel med det første. Dermed syntes tilbodet om å spela med Åsane meir og meir freistande, seier han.

Prioritert som midtstoppar

Dei siste vekene har han berre gått og venta på at overgangen skulle gå i boks.

- Det var litt forhandlingar mellom klubbane, men no var dei heldigvis samd.

I Åsane ser han for seg å spela mykje.

- Dei har sagt at dei vil satsa på meg som midtstoppar. Hovudgrunnen til at eg skiftar klubb er å få spela mykje. Det er det viktigaste i karrieren min no. Eg har også spelt inn til dei at eg kan spela back om naudsynt, seier Heggland.

Sogne-tur

Om alt går som Fredrik håpar får han debuten i helga.

- Det går slag i slag. I morgon reiser me på tur til Sogn og Fjordane for å spela to treningskampar. Først mot Florø fredag, deretter mot Sogndal på søndag. Truleg får eg spela litt i begge kampane, seier Heggland.