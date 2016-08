Heiderleg innsats mot Viking

Os-damene bydde på bra motstand då 1. divisjonslaget Viking gjesta Oshallen tysdag.

Men trass i ein god start, vart det etter kvart nivåskilnad på dei to laga. Hardtsatsande Viking, med tidlegare Tertnes- og landslagsspelar Linn Gossé i spissen drog etter kvart meir og meir frå. Os tapte til slutt 21-32.

- Me er eigentleg veldig nøgde med kampen. Me står veldig godt imot eit lag som har eliteserieambisjonar, og stundom vart dei frustrerte, fortel assistenttrenar for Os-damene, Gitte Torp.

- At jentene våre skårar 21 mål mot eit såpass bra lag, er meir enn godkjent, legg ho til.

Seriestart søndag

Toppskårarar for Os vart syskenborna Tonje Hjertnes Rykkel og Madeleine Hjertnes. Begge skåra fem mot Viking.

Søndag startar Os-damene serien i den nye nasjonale 2. divisjonen. Første kamp for dei gul-svarte er mot Skrim frå Kongsberg. Kampen går heime i Oshallen.

- Det blir veldig spennande. Me føler verkeleg at mange ting har falt på plass dei siste vekene, og held me fram med å spela forsvar slik me gjorde mot Viking, skal Skrim få slita, seier Torp.

Laurdag reiser ho og fleire av Os-spelarane for å sjå Kongsberg-laget i aksjon mot Fana 2.

- Det kan vera nyttig å sjå dei litt an, me veit jo ingenting om dei frå før, humrar Torp.