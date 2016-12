Heile Os sin julenisse: Fekk ein blyant til jul

Blyanten han fekk til jul då Noreg feira frigjeringa i 1945 vart avgjerande for vegen vidare i livet til Jimmy Øvredal.

- Ja, sjølvsagt ikkje den same blyanten, men sjølve skrivinga vart ein del av meg. Du må forresten passa på at dette intervjuet ikkje varer lenger enn naudsynt for eg jobbar 18-timars dagar no med å skriva julekort. Har i alle fall 500 som skal ut, smiler Jimmyen.

Jimmy bur ved vatnet i Øvredalen, og fjellheimen og naturen har alltid vore viktig for han.

Villmarkas son

Jimmyen vart fødd i Øvredalen i 1940 og sjølv om dei fleste kjenner til han, er det med forskjellig utgangspunkt. Dei minste kjenner han som julenissen i Borgstova. Mange osingar kjenner ham som lærar, frå tida han var yrkesaktiv.

Jimmy er kjent også utanfor kommunegrensene. I år 2000 laga NRK reportasje om han til programmet Norge Rundt. Her vart han kjent som ein villmarkas son, poet og livsfilosof.

Få år seinare sende NRK ein ønskereprise av programmet, noko dei ikkje har for vane å gjera i Norge Rundt midt i ein sesong.

Utmerkingar

Jimmy Øvredal har gitt ut ei rekke diktsamlingar, radiokåseri og skjemtedikt på CD gjennom sitt liv, ofte med eit skråblikk og alltid med auge for detaljar.

I Norge Rundt-reportasjen frå 2000, som er å sjå i NRKs arkiv på nett (ønskereprisen gjekk 21.04.2006, red anm.), vert kvitveisen via hans fulle merksemd.

I sitt vaksne liv har poeten og livsfilosofen Jimmy Øvredal fått mange utmerkingar og prisar, deriblant Kongens fortenestemedalje i sølv og kulturprisen frå Os & Fusaposten, utan samanlikning forøvrig.

- Eg har mange allierte der oppe og det er veldig få som er på feil side. Dei fleste vil kvarandre vel i naturen. Det har nok hendt at eg har teke ein tur for å gløyma vonde ting i livet. Det er sjeldan ein har det vondt når ein går i skog og mark.

Kan ikkje klaga på noko som helst

Kva er viktigast for deg i jul?

- Eg ønskjer at eg og mine skal få vera friske. Å få vera saman med borna mine og sjølvsagt heile familien. Helsa mi kan eg ikkje klage på, og då kan eg ikkje klaga på noko som helst, spesielt ikkje når eg ser kva andre folk må finna seg i, enn om dei ikkje alltid klagar seg.

- Kva må du nå over for å få ein god julekveld?

- Ein må vel snarare spørja seg kva ein ikkje når over slik at dagen ikkje skal bli så god som ein hadde trudd.

- Kva ønskjer du skal liggja under treet?

- Eg har ingen store, spesielle ønske, det må eg seia. Eg har faktisk alt eg treng.

- Korleis feirar du jul?

- Eg er glad i tradisjonar. Sjølve julekvelden er det pinnekjøtt og på førstedag skal eg få lutefisk. Eg er ein stor fan av det. I år har eg pynta i skrivebua med juletre med stjerne og alt. På julaftan må eg prøva å koma meg opp dit og få sunge ein julesalme. Det er ikkje så mange som blir skremt der oppe. I heimen er det inga storstilt pynting, men dottera og svigerdottera har vore snill og hjelpt meg - ja, faktisk alle borna er flinke med å hjelpa til.

Levande julelys

- Kan du hugsa noko frå di barndoms jul i Øvredalen?

- Ja, eg hugsar jo når vi fekk inn juletreet og sat det på eit bord. Det var med levande julelys og brannbilen var langt vekke. Det var forresten ikkje skikkeleg veg heller, så han hadde uansett aldri kome seg opp. Hadde det tatt fyr, hadde vi måtta til med ei vaskebøtte eller noe slikt.

Jimmy hugsar tilbake til ei tid der det var "relativt mange" som budde i Øvredalen, om lag 20-30. No er dei 4-5 igjen. Han tek ein slurk kaffe og vert spurt om ein ny i tilfelle han er kald.

- Kald kaffi betyr ingenting. Eg kan leggja meg om kvelden og ta ein slurk av kaffien dagen etter, betyr ikkje noko. For min far var det uaktuelt. Han måtte brenna seg på leppene ellers slo han den ut. Eg syntest alltid det var merkeleg, for ein sparte alltid på alt på den tida, men openbert ikkje på kald kaffi.

Ei god julegåve

Det var òg ei historie frå den tida, då nokre tyske soldatar var inne i Lønningdalen under krigen. Jimmy hugsar at dei fekk nokon til å hjelpa seg med å bera nokre trekassar dei påstod det var ammunisjon i.

- Ein av kassane fall ned på ein stein og sprakk opp. Inni var det bare edle, søte varer frå England. Sjokolade, drops og sukkertøy.

- Kva er ei god julegåve for deg?

- Ei god julegåve er uavhengig av pris, og sjølv om handelsstanden ikkje nødvendigvis er samd, så må ho ikkje alltid kjøpast i ein butikk. I dag har det tatt heilt av. Folk kjøper gåver i hytt og ver, men ofte er det ikkje så mykje som skal til, berre det er ein god tanke bak. Det er det viktigaste. Då kan ein få mykje ut av lite.