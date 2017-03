Held på med sitt største prosjekt nokosinne

For 17 år sidan starta strandvikingen Bjørnar Vik Uniprotect. I desse dagar er han midt oppe i sitt største prosjekt nokosinne, opprusting av tak på jernbanestasjonen i Bergen.

Benjamin Søgnen Olsen

benjamin@osogfusa.no

Då 100 år gamle skifer starta å falla ned frå taket på stasjonen i Bergen, måtte det takast grep. Arbeidet med opprustinga starta i april i fjor, og er forventa å vera fullført i august. Uniprotect vann først ein kontrakt på parallelle rammeavtaler med Bane NOR i 2015, som gjeld fire banestrekningar, og deretter vann dei kontrakten på Bergen togstasjon.

- Vi har hatt mykje arbeid for Bane NOR dei siste åra. I hovudsak bru. Det har vore mindre arbeid for Statens Vegvesen, då dei har hatt færre jobbar i vårt segment. Vi håpar på eit friskare år i år, seier Vik og smiler.

Uniprotect jobbar med overflatebehandling av metall, rehabilitering og vedlikehald i hovudsak på stål. Dei fleste jobbane går på vedlikehald av bru og kraftverk.

Arbeidet med opprustinga av Bergen togstasjon starta i april i fjor, og er forventa å vera fullført i august.

Med Noreg som arbeidsområde

Oppdraget i Bergen er eitt av få på Vestlandet.

- Noreg er vårt arbeidsområde. Vi jobbar der vi får jobb. Då flyttar vi personell til det området. Den siste tida har vi hatt oppdrag i Sarpsborg, Akershus og Sør Trøndelag. Vidare har vi prosjekt i Evanger, Porsanger, Nordland og i Sogn, seier Vik og held fram:

- Vi har hatt éin jobb i Fusa. Det var på brua over Koldalsfossen. I Os har vi ikkje hatt noko.

Vik er fødd og oppvaksen i Strandvik, der selskapet også har kontor. Kontor har dei også på Askøy, i tillegg til lager på ei fem måls industritomt i Sunndalsøra.

Uniprotect på inspeksjon i ein 100 år gamal rørgate i Hafslund kraftverk.

- Publikum kan gle seg

Oppdraget på jernbanestasjonen var i utgangspunktet eit stort, og har berre vekse i omfang. Planen var å bli ferdig i løpet av 2016, men arbeidet kjem til å halda fram til sommaren i år. Stålkonstruksjonane var meir skadd av korrosjon enn dei første kartleggingane antyda. Fukt og dueskit over hundre år har sett sine spor. Då stillaset kom opp og ein fekk undersøkt bjelkane nøye, viste det seg at ein heil del stål måtte bytast eller utbetrast før det kunne målast.

- I tillegg til korrosjonsbehandling på 5.000 kvadrat, må ein ta av all skifer på taket og leggja om. Halvparten av skiferen blir erstatta med ny. Dette er ein verna bygning, så det er strenge føringar på kva vi kan gjera, seier Vik.

Publikum kan gle seg til arbeidet er ferdig, meiner han.

- Det blir eit stort løft for heile stasjonen. Stasjonen vil få ei heilt ny lyssetting. Det blir vanfunksjonsbelysning, romskapande belysnig og effektbelysning ved hjelp av spottar på enkelte ting på stasjonen. Eg trur det blir veldig bra.

Passerte 70 millionar

Strandvikingen har jobba i faget sidan 1993. I 2000 gjekk han saman med to andre om å starta Uniprotect. Dei tre eigarane rår i dag over 32 tilsette.

- Vi har hatt god vekst med åra, og auka litt etter kvart. Vi har tatt nokre større jobbar, men faktisk er det slik at ein liten jobb på eit kraftverk krev like mykje utstyr som ein stor jobb, seier Vik.

Det er ikkje noko mål for eigarane å ekspandera stort.

- Det er ei vurdering om ein skal veksa meir. Eg veit ikkje kva vi har å henta på det. Målet er ikkje å bli store. Vi trivst med det vi held på med.

I fjor passerte verksemda 70 millionar kroner i omsetnad. Vik fortel at det nok kjem til å bli ein nedgang i år, utan at det påverkar noko særleg.

- Prosjektet med jernbanestasjonen eskalerte, noko som førte til mykje tilleggsarbeid, og ekstra timar.

Med brennande hjarta for heimbygda

Med eit firma som driv greitt, og som blei gassellebedrift i 2016, er det råd å gje attende litt til heimbygda. Vik engasjerer seg stort i det som skjer heime i Strandvik og omegn.

- Eg er med på det som går an å vera med på, og prøve å bidra der eg ser behov. Uniprotect støttar opp om ulike lag og organisasjonar i Fusa, som Beachvolley Vikings, volleyball-lina i Eikelandsosen, Strandvik Open, ridehallen og skyttarlaget, seier Vik.

I tillegg sit han i styret i Strandvik Torget AS og Strandvik Montessoriskule. I nabokommunen har han også stilt seg bak osingen Mattias Eide, som er ein resar på motocross.

- Mattias kontakta meg. Det er ein dyr sport han driv med, og han trengte støtte. Han hadde slite med å få napp i Os, og søkte utanfor bygda. Eg sa ja til å sponsa han, seier Vik og smiler.

Til våren skal bygdautvalet og næringslivet i Strandvik ferdigstilla den pågåande opprusting av Skjelavikjo, badestranda i Strandvik.

- Det er alt kome på plass ein scene. Der hadde vi konsert i fjor, og det ser vi føre oss å ha i år også. Det blir lagt straum, og vi skal setja opp lys langs traséen ned til "vikjo". Dette vil vera klart i god tid før sommaren, seier Vik.