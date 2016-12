Heldiggrisen var heldig igjen

Jon Øyvind Tøsdal er trekt ut som den heldige vinnaren i årets julekalender. Osingen vann også dagspremie i fjorårets kalender, men det er ikkje berre i Os & Fusaposten sine konkurransar at osingen har flaks.

Førstepremien i årets kalender er eit årsabonnement på Os & Fusaposten.

- Det er midt i blinken. Eg har vore mykje hos foreldra og søstrene mine og lese avisa der. Eg lurar på om eg var abonnent i ein periode for ei stund sidan, men eg er ikkje heilt sikker. Uansett, denne gevinsten passar utmerka, seier Tøsdal.

Vann James Bond-tur

I fjorårets kalender, «Julemasko», vann Tøsdal ein melkesjokolade og eit flaxlodd.

- Blei det noko gevinst på flaxloddet?

- Nei, det blei nok ikkje det, seier Tøsdal.

På spørsmål om han har vunne andre konkurransar, kjem det fram at det ikkje er første gong han er konkurransevinnar.

- Eg har vunne nokre mobiltelefonar og ein del konsertbillettar, men det er nokre år sidan no. Den største premien eg har vunne, vann eg tidlegare i år. Det var ein James Bond-tur til London for to, i regi av Platekompaniet. Konkurransen var i samband med den nye James Bond-filmen, Spectre. Eg tok med meg sambuaren min, og vi fekk ei opplevingstur der vi mellom anna blei vist kring på ulike Bond-locationar i London, og vi var på ein speedbåt-tur på Themsen. Vi fekk tre netter på eit 5-stjerners hotell, seier Tøsdal.

Vann 30 kroner på flaxkalenderen

I år deltok Tøsdal i Os & Fusapostens julekalender, og vann. Han deltok også i Norwegian sin julekalender.

- Det blei ikkje noko gevinst på Norwegian, men eg vann 30 kroner på flaxloddkalenderen min, seier Tøsdal og smiler.

To vinnarar til

I tillegg til Tøsdal, er det trekt ut to vinnarar til.

2. premien, som er eit halvtårsabonnement, går til Geir Hjertholm. 3. premien, ti flaxlodd, går til Reidun Kristin Hauge. Os & Fusaposten gratulerer!