Historisk heilaftan med barneteater

Fredag kveld debuterte barneteatergruppa til Nore Neset Grendalag med sin første heilaftans framsyning. Folk og røvarar i Kardemomme by gjekk for fullt hus og hausta stormande jubel.

- Går det som me ønskjer får me med oss Kari-Anne Mandelid i mange år til. Det ho har fått til med denne gjengen er heilt fantastisk. Og dei unge skodespelarane vert berre flinkare og flinkare for kvar gong me ser dei på scenen, skryter styreleiar i grendalaget på Nore Neset, Susann Askvik.



Det var fullt hus og stormande jubel då dei 17 aktørane i teaterlaget hadde premiere på Folk og røvarar i Kardemomme by fredag kveld. Med flotte kulissar laga av dugndadsgjengen på huset, proff lyd og lys og kostymer etter Thorbjørn Egners hjarte, var rammene for ein flott framsyning dei beste ein kunne ønskje seg. Sper me på med ei gruppe unge og speleglade born i aldaren åtte til 13 år, måtte resultatet bli bra.

Dei tre røvarane får klar melding frå Tante Sofie at om ho skal bu hos dei, så må dei pent læra å vaska seg.



Full pakke

Og Mandelid og Co sparte ikkje på noko. Her hadde dei fått med alle dei kjente og kjære scenane frå Egners herlege univers. I tillegg fekk me små festlige vrier som regisøren og borna kløktig hadde jobba fram.



Dei mange scenane ute blant publikum gjorde framsyninga både dynamisk og levande.



- Eg må seia at eg er ganske så stolt. I kveld framførte me altså ein full teatarframsyning på halvanna time, og det etter berre å ha øvd ein gong i veka i eit halv år, seier ein glad Mandelid.



Ho legg til at dei sjølsvagt hadde øvd litt ekstra dei siste vekene, men at ho er overraska over kor mykje tekstmateriale dei unge skodespelarane har fått til å sitja.



- Det krev vilje og tolmod å få til dette. Hatten av for gjengen, smiler teatergruppe-sjefen.

Barber Sørensen (spelt av Kristin Rogne.) visste å få opp stemninga med ein godlåt om Kaptein Sortebill



Dedikert leiar

Mandelid tok fri ei heil veke frå jobben for å sikra at framsyninga skulle bli så bra som mogleg.



- Snakk om oppoffrande leiar. Me er privilegert som har Kari-Anne med oss. Ingenting gler oss i grendalaget meir, enn om dette er starten på ein lang tradisjon med klassiske barneframsyningar her i Symrasalen, seier styreleiar Askvik.



Mandelid hadd sjølvsagt litt hjelp på vegen. Kongshaug-student Eric Triland har vore med i heile oppkøyringsperioden, og fjorårets regi-assistent Solveig Røberg var også litt inne i bilete denne gongen.



- Eg kom først med no mot slutten, men det er veldig kjekt å sjå kor mykje dei unge skodespelarane har utvikla seg. Dessutan fekk eg æra av å vera "ræva" til kamelen, humrar Solveig.

Kamomilla klapppar henrykt for Tante Sofie når ho stillar opp med song på byfesten.



Utseld og vel så det

Fredag kveld husa grendalaget 180 betalande. Også morgondagens framsyning (laurdag) er utseld.



- Me er overraska og glad over at så mange vil sjå denne framsyninga. Teaterlaget har også hatt eit par framsyningar tidlegare, men då har det berre vore for inviterte, poengterar Askvik.



Det var mykje barnefamiliar som hadde funne vegen til Symrasalen. Sjølv om det stundom var litt problem med lyden, verka samtlege i salen å ha fullt fokus på det som skjedde på scenen. Det tydar på at ensembelet hadde publikumstekke.

Tommy og Ronny er kledd som ekte kjuagutter og syng med.



Storsjarmørar på scenen

Alle aktørane klarte seg bra på premieren. Mest karakteristisk var kanskje tante Sofie, herleg spelt av Amber Merrett. Medan enkelte med fordel kunne hatt litt meir volum på stemmen, tok ho igjen så det gjalla i aktivitetshusets veggar. Ambers versjon av Sofie var nett så bestemt og herleg sint, som me liker å sjå denne karakteren.



Ein annan som sjarmerte stort var Henrik Larsson Hagevik i rolla som politimester Bastian. Henkrik hadde heile tida smilet på lur, og var nett så sympatisk og godlynt som ein politimeister i Kardemomme by skal vera.



Elles fekk me tre snodige og skitne røvarar, ei herleg uskuldig Kamomilla. Ein klartenkt og fornuftig Tobias i tårnet. Ein barber som visste å få opp stemninga med sjørøvarsong. Ein trikkeførar med sans for rettferd og kløktige bakarar og pølsemakarar med gode planar for korleis fanga dei tre røvarane.