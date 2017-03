Historisk NM-gull til Strandvik gutar 15

Etter strålande innsats i ein thriller av ein finale kunne Strandvik gutar 15 søndag ettermiddag jubla over å vera noregsmeistrar i volleyball. Trass gode tradisjonar er denne gjengen det første volleyball-laget som har stått for ei slik bragd.

- I sandvolleyball har me nokre NM-gull, men i innandørs volleyball er dette idrettslagets første tittel. Dette var stort, seier ein andpusten lagleiar Merita Mol like etter at kampen var over.



Framfor fullt hus i Tromsø idrettshall møtte Strandvik Øksil frå Myre i Vesterålen. Motstandarane hadde med seg ein solid heigagjeng og var svært så gira på å tukta strandvikingane.



- Dette var ein finale mellom to bygdar med solide volleyball-tradisjonar. Det vart dessverre nett så tøft og nervepirrande som me frykta på førehand, ler Mol.





Stod løpet ut

Fusingane leidde comfortabelst tidleg i første sett, men vart etter kvart litt usikre og tapte til slutt settet 23-25. I andre sett kom dei tilbake for fullt og spelte nærast Øksil-spelarane av banen. Med 25-11 sette dei nok ein støkk i dei elles så sjølvsikre motstandarane.



- Tredjesettet vart veldig nervepirrande, men spelarane våre klarte å vera skjerpa og halda fokus på arbeidsoppgåva. Dermed vart det siger 16-14, fortel Mol.



Ho vedgår at ho sjølv og spelarane vart litt medtekne etter sigeren.



- Me er over oss av glede, men er samstundes litt sat ut. Det har vore ein tøff turnering både fysisk og psykisk, så litt slitne må me få ha lov til å vera, seier Mol.



Ho understrekjer at samtlege ni spelarar har vore med å spela, og at alle har like stor ære for NM-gullet.



- Me har hatt to jenter med heile vegen. Dei har vore like viktig som resten av gjengen. Dette var ein lagsiger og alle spelarane har vore like viktige i denne turneringa her i Tromsø, konstaterer Mol.





Siger hot-dog på Flyplassen

Så veldig mykje feiring blir det neppe på gjengen på søndag. Då Os og Fusaposten prata med Mol, måtte ho etter kvart bryta av og seia:



- Nei, no må me pakka og koma oss av garde for å rekkja flyet.



- Korleis skal de få feira gullet då?



- Tja, me får unna oss noko godt å eta på flyplassen før me startar på langturen heim.



- Ein sigers-hot-dog, eller noko liknande?



- Ja, det får bli noko sånt.



- Når kjem de heim i kveld då?



- Eg trur ikkje me kjemt til Flesland før i 23-tida. Deretter må me køyra rundt ettersom ferjane er slutta å gå.



- Så det blir ein trøytt gjeng på skulane i morgon.



- Jaudå, men dei lever nok litt på sigerskjensla dei neste dagane. Dessutan kan det vel tenkjast dei blir gratulert og heidra litt på skulen i morgon, og det heldt dei nok vaken, avsluttar Mol.