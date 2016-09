Hjarteleg nøgd med hjarteavdelinga på Haukeland

Laila Reiertsen reagerte på påstandane om ulik behandling av kvinnelege og mannlege hjartepasientar. På Haukeland vart ho beroliga.

Det var Dagbladet som sette temaet på dagsorden då dei 23. august trykte saka: «Overlege slår alarm om infarkt - kvinner og menn behandles ulikt».

Av artikkelen gjekk det fram at menn lettare kom til og vart tekne meir på alvor enn kvinner når det kjem til hjarte- og lungesjukdom her i Noreg.

Reiertsen syntest denne påstanden var såpass skremmande at ho inviterte seg til hjarteavdelinga ved Haukeland Universitetssjukehus, for å få klarheit i saka.

- Som kvinne, stortingspolikar og medlem av familie- og kulturkomiteen, var dette ei sak som opprørte meg skikkeleg. Eg kunne ikkje tru at norske kvinner skulle koma bak menn i køen for hjartesjekk, berre på grunn av kjønn, seier Reiertsen.

Her får stortingspolitikar Reiertsen ein prat med Synne Sandberg og Anja Øksnes på "Katlaben", der ein undersøkjer hjarte med angiografi og CT. (Privat foto)

Vart beroliga

Ho fortel at ho er van med kraftfulle overskrifter, men at Dagbladets overskrift var såpass alarmerande, at ho måtte sjekka ut om det var hald i påstanden.

- Eg inviterte meg til hjarteavdelinga ved Haukeland Universitetssjukehus. Der fekk eg svar på mange av spørsmåla som Dagbladet-saka reiste. Mellom anna om det verkeleg er slik at lista for full hjartesjekk er høgare for kvinner, om menn hyppigare får operasjonar og om menn også får betre tilbod om oppfølging etter eventuell operasjon, fortel Reiertsen.

Etter full omsyning på avdelinga og samtalar med avdelingsdirektør Kjellaug Nummedal Shandiz og legane Synne Sandberg, Jørund Langøren og Anja Øksnes vart ho beroliga.

- Eg fekk verkeleg gode svar på mange av påstandane. Mellom anna kunne dei fortelja at kvinner gjerne har andre symptom på hjarteinfarkt enn menn, og at dette kan forklara litt av kvifor pasientar får ulikt behandlingstilbod. Dessutan forklarte dei at å samanlikna menn og kvinner i same alder lett kan gje eit feil bilete av situasjonen, då kvinner generelt sett får hjarteproblem langt seinare i livet enn mannen, fortel stortingspolitikaren.

Glad for å bli høyrt

Reiertsen var elles dypt imponert over arbeidet som vert gjort på denne avdelinga på Haukeland Universitetssjukehus.

- Eg fekk verkeleg godt inntrykk av avdelinga og arbeidet som vert gjort der. Dei er heilt klart komne langt i arbeidet med å førebyggja og behandla hjartesjukdom. Både kvinner og menn i Hordaland kan føla seg trygge på at dei vert tekne godt i vare.

Legane ved avdelinga var også nøgde med å bli høyrt.

- Dei sette stor pris på at ein politikar tok seg tid til å besøka avdelinga og synte interesse for å høyra med rett instans korleis det er i røynda. Dei gjorde det klart for meg at dei ikkje kjende seg att i det noko svartmåla biletet som vart teikna i Dagbladet-artikkelen i slutten av august, seier Reiertsen.

Skal handsamast likt

Temaet om ulik behandling av hjartepasientar når det kjem til kjønn, vart også omtala i Tidskrift for den norske legeforening i slutten av august. Her er eit utklipp av kva som stod på trykk: «Hvert år blir ca. 13 000 nordmenn innlagt med akutt hjerteinfarkt i norske sykehus. Flere studier har vist at kvinner kan ha mindre klare symptomer og kliniske funn, at de har lengre tidsforsinkelse til behandling, sjeldnere gjennomgår invasiv utredning og får færre sekundærprofylaktiske medikamenter ved utskrivning enn menn. I Norge har det også vært påvist kjønnsforskjeller når det gjelder behandling av pasienter med hjerteinfarkt. Europeiske retningslinjer for behandling av hjerteinfarkt anbefaler at man ikke skiller mellom kvinner og menn i utredning og behandling».