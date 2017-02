Høgt skatta utviklingsarbeid i Holmefjord

Hydrogengass er framtida, hevdar mange. Også i Holmefjord i Fusa har ei verksemd fått augo opp for gassen. Om alt går etter planen, kan produksjon av hydrogen verta ein viktig del av Hordaland Rørteknikk sitt repertoar i tida som kjem.

Hordaland Rørteknikk held til på Nore Fusa industriområde i Holmefjord. Verksemda, som vart etablert i 2006, har 30 tilsette og arbeider med alt frå havbruk og VVS til gravearbeid og vasskraft.

- Det finst berre tre slike maskinar i Noreg, seier Sverre Heidal og siktar til sveisemaskina som tek hand om plastrøyr så store som 1.200 millimeter i diameter.

Stikkordet er Polyetylen, eller PE, om ein føretrekkjer den kjemiske forkortinga. Her i produksjonsavdelinga finn du plastmaterialet overalt. Nokre røyr skal brukast som vass- og avlaupsleidningar, andre kjem til nytte i eit flett nytt oppdrettsanlegg. Éin ting er i alle fall sikkert. Dei tilsette i verksemda som har vorte utropt til Gaselle-bedrift to gonger på ti år, har nok å hengja fingrane i.

- I produksjonsavdelinga er det stort sett aktivitet heile døgeret. Vi lagar plastdelar til inn- og utland, fortel Heidal.

Arbeidsoppgåvene er varierte. Av dei tilsette driv to med tradisjonelt rørleggjararbeid. Dei held til i Strandebarm. Elles har storparten av arbeidarane base i Holmefjord. Her spenner arbeidsoppgåvene frå å byggja opp, og reparera, store og små oppdrettsanlegg til VA, produksjon av spesialdelar og graving- og betong- arbeid.

- Vi flyttar mannskapet rundt der det er trong for dei. Vi reiser over alt. Frå Svalbard til Oslofjorden, men mest på Vestlandet, fortel Heidal.

Daniel Bu held på med eit såkalla blindlokk. Det skal tetta endane på eit røyrsystem som skal verta del av eit oppdrettsanlegg.

Stein på stein

Det var Atle Ådland, Atle Holmefjord, Kjell Magnar Yndestad, Asbjørn Haga og Olav Vik Solheim som etablerte Hordaland Rørteknikk for vel ti år sidan. Sistnemnte var styreformann i verksemda frå 2006 til 2013, då tok Ola Dale over.

Tanken med verksemda var å starta i det små, for så å utvida litt etter litt.

- Vi har bygt stein på stein. Jobba, jobba og jobba utan å ta ut så mykje pengar. Dei tre første åra heldt vi til i ei sjøbu på Matland. Deretter flytta vi inn på industriområdet, fortel dagleg leiar, Atle Ådland.

I starten var det først og fremst havbruk og VA verksemda heldt på med. Innsatsen frå dei tilsette var stor, og det gav resultat.

- Ordretilgangen har heile tida vore god. Vi har tent pengar kvart år, seier Ådland.

I 2012 omsette verksemda for 45 millionar kroner. Tre år seinare var driftsinntektene på tett opp mot 93 millionar kroner, og driftsresultatet på 7,7 mill. kroner.

- Vi arbeider innanfor mange område. Det betyr at om aktiviteten går ned på eitt område eitt år, så har du framleis fleire bein å stå på. I år er planen å investera litt attende i verksemda. Vi skal mellom anna setja opp nytt administrasjonsbygg, fortel Ådland.

I tillegg til å levera plastdelar til ulike næringar, har verksemda spesialisert seg på utbygging av småkraftverk. Nett no er ein i ferd med å sluttføra to småkraftverk: Eitt på Eidsland i Vaksdal og eitt i Hovin i Telemark. Fjærland i Sogn og Sørfjorden i Odda er andre stader der Hordaland Rørteknikk har hatt ein finger med i spelet når det gjeld kraftverksutbygging.

Robertas Kersevicius i arbeid. Hjå Hordaland Rørteknikk lagar dei røyrdelar med storleik frå 20 til 1.200 mm i diameter.

Sjølvberga

Sverre Heidal har arbeidd som prosjektleiar i verksemda i fire år. Heidal har bakgrunn frå familieverksemdene Heidal grunn og betong, der han har arbeidd med kraftverk, og Femangerlaks AS, men dei siste åra har altså hovudgeskjeften hans vore utviklingsarbeid hjå Hordaland Rørteknikk AS.

- Då verksemda byrja å satsa på vasskraft, var det naturleg å samarbeida med dei, fortel han.

Ideen er enkel. Kva om du og eg kunne produsert straumen vår sjølv, ved hjelp av vasskraft og små turbinar, eller eit mikrokraftverk, for å vera heilt eksakt. Eit godt døme er rådhuset i Bergen. Det er 50 meter høgt og har flatt tak.

- Om ein samlar opp alt vatnet som samlar seg på taket, sender det gjennom ei takrenne med ein turbin i enden kan ein fort laga 10-15 kilowatt med straum, seier Heidal og legg til:

- Det finst mange små bekkar rundt om kring i Fusa som det er mogleg å laga lokalprodusert straum av. Vatnet renn forbi oss til ei kvar tid. Potensialet er stort.

Mikrokraftverka kan produsera mellom 2 og 80 kilowatt straum, men skal du produsera til eige bruk, held det lenge med 5 til 10 kilowatt. 20 meter fall kan vera nok.

- 1. januar kom det eit nytt regelverk. Regelverket inneber at e-verka er pliktige til å ta i mot straumen som privatpersonar, som ønskjer å produsera straum sjølv, har til overs. Mikrokraftverka er søknadspliktige, men alle kan i prinsippet gjera det. Det einaste du treng er ein liten bekk som renn forbi huset ditt, seier Heidal.

Røyr, røyr og atter røyr. I produksjonsavdelinga til Hordaland Rørteknikk er det aktivitet nesten døgeret rundt. Dei tilsette lagar plastdelar, og røyrsystem som skal gjera nytte for seg i inn- og utland.

Eigenprodusert hydrogen

Saman med Einar Sofienlund har Heidal utvikla ein såkalla PE turbin. Prototypen på mikrokraftverket vert testa ut på garden til Sofienlund i Modalen i desse dagar.

- Eg kom i kontakt med Sofienlund i samband med bygginga av eit småkraftverk i Modalen tidlegare, fortel Heidal.

Men det stoggar ikkje der. Det er ikkje berre straum dei to karane er opptekne av. Heidal driv som sagt med utviklingsarbeid for Hordaland Rørteknikk, og er det noko folk er opptekne av i verda i dag, så er det korleis ein kan nytta hydrogen som energiberar i skip, tog, fly, lastebilar, osv.

- Hydrogenet er utsleppsfritt når ein nyttar vasskraft som fornybar kjelde. Produksjonen skjer ved hjelp av elektrolyse, seier Heidal.

I det store biletet ser han føre seg at det vil vera mogleg å eksportera hydrogen produsert ved hjelp av vasskraft (rein energi) i Noreg, til land som til dømes Japan, der ein er avhengig av kjernekraft-verk i langt større grad.

- Det er store krefter som arbeider med å få dette realisert, seier Heidal.

Og det arbeidet vil altså ei verksemd i Holmefjord i Fusa ta del i. Vel å merka i litt mindre skala enn det land som Kina, India, Australia og Japan ser føre seg.

- Vi ser på det som eit komande forretningsområde. I praksis er planen å starta opp med produksjon av eigen hydrogen i løpet av 2017.

Heidal understrekar at det er innovasjonsarbeid dei driv med, og at ein er avhengig av å finna løysingar som fungerer. Men alt no planlegg verksemda ein fyllestasjon i Fusa i tilknyting til eitt av småkraftverka sine.

- Vi har reservert ein hydrogenbil. Han står og ventar på oss i Drammen, seier prosjektleiaren.

Kanskje kan kvar og ein av oss produsera vår eigen straum om ikkje altfor mange år, i alle fall dei som er så heldige at dei har tilgang på ein liten bekk på eigedomen sin.

Store endringar i kjømda

Heidal synest arbeidet han held på med er utruleg spennande. Vona er at Hordaland Rørteknikk, ved å ta del i det utviklingsarbeidet som finn stad no, kan skaffa seg ein posisjon i den komande leverandørmarknaden.

- På noverande tidspunkt veit vi ikkje heilt kva veg det ber, men eg har tru på at produksjon av hydrogen kan verta stort i Noreg, seier han.

Ein treng ikkje gå lenger enn fem år fram i tid, før ein vil sjå store framsteg på området, trur Heidal.

- Om vi får dette til, kan hydrogen erstatta fossilt brensel, og reduksjonen i CO2-utslipp vil vera stor, seier han.

For kvar kilo hygrogengass ein produserer, sit ein att med åtte kilo oksygen. Vanlegvis går oksygenet til "spille", men i Fusa, og Noreg, der ein har mange verksemder som driv med fiskeoppdrett, vil oksygengassen også kunna koma til nytte, ifølgje Heidal.

- Landbaserte oppdrettsanlegg til dømes nyttar store mengder oksygen i løpet av eit år, seier prosjektleiaren og legg til:

- Oppdrettsanlegga har dessutan alltid vatn som renn inn i anlegga. Om ein festar ein turbin i tilknyting til dette vatnet kan verksemdene produsera hydrogen til bilane og båtane sine, seier han og smiler.

- Kva kan utviklingsarbeidet de held på med bety for verksemda?

- Vona er at det skal gje nye område å arbeida med, og fleire arbeidsplassar. Eg trur det kjem til å skje mykje på energifronten dei komande åra, og vi ønskjer å ta del i den utviklinga, slår Heidal fast.