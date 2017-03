Hordalands eldste takstol-produsent

Ludvik Hjertnes AS si historie strekkjer seg tilbake til 1948, og stiftinga av Ludvik Hjertnes Sagbruk. På 70-talet starta familieverksemda med produksjon av takstolar - eit val familien aldri har angra på.

- Det var meir framtidsretta med takstolar. Etterspurnaden var større etter det. Skiftet er eit val familien ikkje har angra på. Byggjevarer slutta vi heilt med for to-tre år sidan. No er vi berre ei produksjonsverksemd, seier dagleg leiar, Øyvind Hjertnes og legg til at takstolproduksjonen kom som eit tillegg til sagbrukverksemda då bygda Nordtveitgrend fekk vegforbindelse.

- Før 1970 skjedde all transport via sjøvegen. Vi starta då også å levera alt av byggjevarer. Vi hadde eigen huskatalog og leverte byggesett til store delar av Hordaland. Takstolane og hovuddelen av trematerialane blei produserte her ved bedrifta. I ein kort periode på slutten av 1970-talet leverte vi også byggjesett til Færøyane, seier Øyvind.

Desse takstolane er del av eit større prosjekt. Ludvik Hjertnes AS skal laga forskalingsbukkar til tunnelportane til Råtunnelen og Søråstunnelen i Bergen.

Glidande overgang

På slutten av 80-talet blei takstolproduksjonen hovudsatsingsområde og levering av byggjevarer blei noko redusert. Sagbruket blei starta i ei notbu ved Hjartnesvågen der dei skar tømmer og kubb. I 1970 gjekk selskapet over til aksjeselskap. Sagbruk-verksemda opphøyrde etter ein brann i 1983, og det blei i staden starta høvleri.

Levering av takstolar i Eikelandsosen.

Brannen råka produksjonen

Brannen i 1983 slukte kontorlokala og den yttarste delen av produksjonshallen. Øyvind var ikkje gamle karen, men mor Elin hugsar det godt.

- Brannen råka produksjonen, men vi var framleis leveringsdyktige. Eg vil seia at verksemda jobba seg godt gjennom denne perioden. Produksjonen blei bygd opp att, men det blei teke ei avgjerd om å ha høvleri der ein høvla alt frå panel og golvbord til lister, i stadenfor å erstatta maskinane i sagbruket, seier Elin.

I 2004 investerte bedrifta i ei ny kappsag. Saga var den første av sitt slag i Noreg, og effektiviserte takstolproduksjonen monaleg. I dag har verksemda tre slike kappsager. Det er også investeringa i desse sagene som førte til at det blei starta med såkalla precut i 2010.

Dagleg leiar og konstruktør

- Kva er precut?

- Det er konstruksjonspakken, reisverket til huset, eller alt som held huset oppe, seier Øyvind og legg til:

- Precut vil seia at vi kappar alle deler til yttervegger og bærevegger samt bjelkelag. Det blir frest spor på stendere og takstoler i sviller. Dette er blitt veldig etterspurt. Fleire og fleire bruker det.

I 1977 gifta Elin seg med Øyvinds far, Hans Hjertnes. På starten av 1980-talet starta ho å jobba i familieverksemda, der ho har drive med rekneskap, fakturering og økonomi og alt elles førefallande på kontoret. Elin kan fortelja om vekst i talet tilsette. Dei var ti då ho starta. No tel verksemda 17 årsverk.

Øyvind blei tredjegenerasjons Hjertnes ved taumane, då han tok over drifta første januar i år etter at faren gjekk bort.

- Korleis har det gått så langt?

- Det har gått bra. Det er travelt, seier Øyvind og smiler.

- Men det har for min del ikkje vore den heilt store overgangen.

Han er utdanna bygningsingeniør, og før han starta som dagleg leiar, jobba han som konstruktør.

- Det blir ein del konstruering no også, men i litt mindre skala. Eg legg ikkje frå meg den biten heilt, seier Øyvind.

På heimesida til selskapet står det at dei produserer takstolar, og at dei leverer alt ein treng av precut til vegger og bjelkelag.

Godt overskot

Det at familien Hjertnes var tidleg ute som takstolprodusent, er noko som kjem godt med når ein skal promotera seg. Den tidlege starten er på mange måtar ein solid grunnmur i firmaet, som i dag omset for godt over 30 millionar kroner i året.

- I fjor hadde vi ein omsetnad på 37 millionar kroner. Omsetnaden ligg stabilt på mellom 31-37 millionar kroner i året, seier Øyvind.

Dette gjev klingande mynt i kassa. Dei siste åra har verksemda hatt eit overskot på mellom fire og sju millionar kroner, og framtida ser ljos ut for L. Hjertnes AS frå Nordtveitgrend.