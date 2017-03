Hordfast på gyngande grunn

Hordfast er eit enormt prestisjeprosjekt som spriker i alle retningar. Det er hinsides all fornuft og må gravleggjast no - før endå meir av skattekronene våre dampar bort i prestisje og stormannsgalskap, skriv Audun Hausberg.

LESARBREV: Me er eit kystens og havets folk. Me har vore på topp som sjøfartsnasjon. Alle har salt vatn i årane. Me har verdas nest lengste kystlinje etter Canada. Den strekkjer seg 2,5 gonger rundt jorda ved ekvator (Inkludert øyane).

Heilt i fjæresteinane og med eit enormt stort areal ligg den vedlikehaldsfrie vegen til gratis disposisjon 24/7. Store deler av den er godt skjerma for ver og vind. Ei gudegåve til fri bruk. Men av uforståelege grunnar er ikkje det godt nok for ein del maktsjuke, karriereglupske politikarar. Det opplevest som at sjøen er ei forbanning og ei hindring som må overvinnast og med alle midlar uansett kostnad. Det må byggjast vegar OVER den eksisterande vegen slik at tidsklemma kan tettast igjen.

Med asfalt og betong skal landet byggjast og fjordar støypast

No får det sanneleg vere nok! Eg skjemst over politisk vandalisme. Eg veit at det fins mange kloke folk i dette landet. Ver så snill: Reis dykk og utøv klokskap. Fri oss frå denne utviklinga som generasjonar etter oss aldri vil tilgje.

Brua over Bjørnefjorden med tilkomst og overgang til Stord med bru, vart i 2013 kostnadsrekna til 19,5 mrd. Etter at dei fekk sett nærare på ting og skifta batteri i kalkulatoren, kom det ein litt meir "edrueleg" pris på 43 mrd i 2016 som var "stempla hemmeleg" i departementet. Det vert sagt at det vil ta ca. 7 år å finna ut korleis dei kan byggja brua ut frå tre ulike konsept. Ut frå erfaringar med "ekspertar" kan me anta at kostnaden om 10 år vil liggja på rundt 100 mrd. utanom plan- og administrasjonskostnad over ein 10 års periode (og det er ikkje få tusen årsverk). Ressursar som kunne vore brukt til fornuftige ting.

Tilbake til sjøvegen

Folk flest vil ut av tidsklemma. Den teknologiske utviklinga skyt no for alvor fart. Eg vil kalla det eit mentalt skifte som krev at alle må ta ansvar for sine handlingar. Teknologien til å byggja miljøvennlege ferjer har me og du kan koma like raskt fram frå Os til Stord som det tiltenkte bruprosjektet. Ei strekning utan mogelegheit for trafikkulykker. Sikrare og meir miljøvennleg kan du ikkje få det.

Pøs på med pengar til dei som vil satsa på transport sjøvegen medan oljefondet framleis har ein verdi.

Godstransport må tilbake til sjøvegen der det starta. Ein må slutta å bannlysa den vegen som soleklart er det beste og heilt naturlege alternativet i vårt langstrekte land. Dette vil avlaste vegane betydeleg, ikkje minst for slitasje og trafikkuhell. Kollektive transportmiddel må utvidast marginalt.

Alle ferjesamband må rustast opp. Det å kunna dra foten bort frå gasspedalen og fokusera på heilt andre ting medan bil og passasjerar vert frakta 22 kilometer trygt og behageleg sjøvegen, vil eg kalle sjelebot og eit velsigna avbrekk. Det kan tilretteleggjast for langt fleire tilbod om bord enn i dag. Massasje, trimrom, tankesmie, eller sårt tiltrengt kvilestund. Ikkje minst for turistane vil ein ferjetur vera ei minnerik oppleving.

Eit enormt prestisjeprosjekt

Hordfast er eit enormt prestisjeprosjekt som spriker i alle retningar. Det er hinsides all fornuft og må gravleggjast no - før endå meir av skattekronene våre dampar bort i prestisje og stormannsgalskap. Eg ynskjer motstanden så sterk at opphavet til prosjektet vil angra bittert på at dei sette det heile i gang.

Det tok 25 år å få realisert Hardangerbrua. Det kostar 1200 kroner å passera tur/retur med lastebil og dei reknar med å oppheva bompengane i 2037. 18 månader etter opninga vil Vegvesenet byggja ny bru over til Jondal. Dei har funne ut at dei vil droppa Rv7 og heller satsa på E134 over Haukeli og Rv52 over Hemsedal, medan det er stortingsvedtak på at E16 skal vere hovedvegen aust-vest.

No spriker det verkeleg over alle støvleskaft. Hadde dei lytta til dei kloke innbyggjarane langs Hardangerfjorden, hadde det i dag vore bru over til Jondal, noko som hadde danna eit godt grunnlag for vidare infrastruktur.

For kostnaden av Hordfast, kan alle kjerrevegane i fylket opprustast med gul stripe, og i tillegg kan ein yta gratis kollektivtransport og ferje for alle i Hordaland langt inn i framtida.

Først då tek det til å likna ei klok og framtidsretta utvikling. Me treng kloke frontlauparar, ikkje taburettslitarar med fagre ord og budsjettsprekk djupt nede i baklomma.

Audun Hausberg