Hugsar du «Flask-e-posten»?: No er han tilbake

I høvet overgangen til fredagsavis relanserer me vår munnlege "fjordkryssar", «Flask-e-posten».

Om knappe tre år er osingar og fusingar foreint i ein og same kommune. Os og Fusaposten vil i tida fram gjera det me kan for å styrkja forbrødringa på tvers av fjorden. Første skrittet vårt er å børsta støv av ei gamal, kjekk spalte, nemleg «Flask-e-posten».

Munter korrespondanse

Spalten vart lansert første gong like før jul i 2017, og dagens konsept vil gå ut på det same som den gongen.

Me legg til rette for ein munter og uhøgtideleg korrespondanse mellom fusingar og osingar, så får "e-post-flaska" ta vegen dit folk vil, utan at lokalavisa på nokon måte legg føringer på det.

Sist utgåve av «Flask-e-posten» tok vegen land og strand rundt og vitja både unge, gamle og endå eldre på sin veg. Totalt gjekk han i vel to år.

For årets utgåve har me ingen andre kriterium enn at e-posten skal sendast til ein person ein kjenner eller veit om på andre sida av fjorden.

Kvardagsleg helsing

Mottakaren av e-post-stafetten vil få fem spørsmål - spørsmål som er meint å gje rom for å fortelja ein liten bit om kva ein er oppteken med i kvardagen, staden ein bur på, og kva og kven ein bryr seg litt ekstra om.

Spalta vil også gje rom for å rosa og takka personar ein meiner har fortjent dette, via svar og helsing i e-posten, eller ved å gje dei ei kvardagsleg helsing og utfordra dei til å ta neste etappe i stafetten.

Men så lenge me framleis har to kommunar, skal e-posten altså ALLTID gå frå ein person busett i den eine kommunen til ein person busett i den andre.

Sesong 2 av «Flask-e-posten» vert starta av:

Namn: Øystein Reiertsen "Bygdetulling" Tholo

Alder: 41 i dag (3. mars)

Bustad: Strandvik

Yrke/skule: Delelager og butikkansvarleg A-K Maskiner avdeling Bergen

Sivilstand: Gift (lykkeleg sådan)

Hobby: Ein gamal Opel som står ferdig ca våren 2021 (håpar det framleis finst bensin då) og fisking.

1. Kva opptek deg nett no?

Bygging av nytt hus!... og alle val ein lyt ta i samband med det. Visste du at det finst over 10 kvitfargar?

2. Saknar du noko i bygda di?

Rulletrapp (me har ein heis). Og ny veg der det er smalt ned mot Strandvik sentrum.

3. Kven i ditt nærmiljø fortener ros?

Mest truleg ho eg deler postkasse med, sidan ho held ut med meg. Men generelt vil eg rosa heile bygda som får til det meste med pågangsmot og dugnad. Ekstra skryt til Mona Dalland som driv den flotte, nye butikken vår.

4. Kva synest du om kommunesamanslåinga?

Eigentleg gamalt nytt for meg sidan eg gifta meg med ei frå Os for ca 2,5 år sidan. Mi erfaring med osingar er at dei er eit venleg folkeslag og at det går fint å leva i lag med dei. Reint politisk, så har dei jo litt å læra der over fjorden. Om ein ser på eit kart og skal byggja veg frå Stavanger til Bergen, og Haukeli skal vera hovudveg austover... Kanskje me klarar oss med berre éi bru? Då mellom Os og Fusa.

PS: Om me vert døypt til Bjørnefjorden kommune, vert avisa då heitande Bjørne-posten?

5. Kven utfordrar du på andre sida av fjorden, og kvifor?

Jannicke Nøss, min gamle "nabo" frå den tida då eg dreiv butikk på Flåten. Eg veit ho er svak for oss fusingar.