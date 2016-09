Hurra for HU-laget til Os

HU-laget til Os imponerte stort i Landsturneringa i Stavanger i helga.

Totalt 1.400 fotball- og handball-spelarar var i helga samla i Stavanger for å delta i den årlege Landsturneringa for utviklingshemma.

Os stilte som vanleg med sitt handball-lag. I gjengen var dei elleve spelarar og sju i støtteapparatet.

Caroline Drønen fekk æra av å leia Os sitt HU-lag i paraden fredag kveld.

Vann tre av fire

Etter ei herleg oppkøyring med parade gjennom Stavangers gater og tur til Kongeparken fredag kveld, var osingane kongeklar for innsats på parketten i Stavanger idrettshall laurdag.

Dei gul-svarte starta litt nølande med 7-10-tap i første kamp, før dei løfta seg markant og banka Kolbotn 6-2 i kamp nummer to.

Deretter var osingane verkeleg inne i sigersstimen. Dei to neste gruppekampane enda med 11-4-siger over Kollnes, og 9-4-siger over Sandnes.

- Det er lenge sidan gjengen vår har vunne såpass mykje. Dei var verkeleg i form i Stavanger, skryter trenar Grethe Søviknes.

Laurdag kveld var det stor bankett med middag og dans. Med sju 18 i reisefølgjet vart det eit realt bra langbord på Os-gjengen.

Samansveisa gjeng

Med siger i tre av fire gruppekampar kom HU-laget til Os til semifinale. Her møtte dei Grane frå Arendal.

- Dei vart dessverre hakket for god for oss. Me tapte til slutt 1-7. Truleg burde dei vore meldt på i ei annan gruppe, seier Søviknes.

Ho er uansett strålande nøgd med både det sportslege og det sosiale utbytet av turen. Det same er trenar-kollega Ina Christine Eide, som har vore med Søviknes dei siste tre åra.

- Det er veldig morosamt å vera på tur med denne gjengen. Dei har det utruleg kjekt i lag, og er svært flinke til å ta vare på kvarandre og dela opp- og nedturar i lag, fortel Eide.

Stor glede etter at Os-laget har slått Kolbotn 6-2 i første kamp.