I rute til premieren

Sidan i haust har unge, lokale skodespelarar øvd på teaterstykket «Å telle til null». Torsdag er det premiere i Oseana, før dei seinare i månaden står på scenen på Den Nationale Scene i Bergen.

Os barne- og ungdomsteater har gleda av å presentera eit av manusa som er del av det nasjonale konseptet Den Unge Scenen, DUS. Då Os & Fusaposten tok kontakt med ein av regissørane, Frøydis Flotve, for å laga førehandssak om stykket reagerte ho slik:

- Det er flott av vi får merksemd. Desse unge, lokale skodespelarane er ikkje kjendisar, så det er nok ikkje slik at folk spring avgarde for å koma hit og sjå stykket. Det kjem nok mange foreldre og familiemedlemer, men det er absolutt verdt å få med seg for andre også.

Frøydis Flotve er ein av to som står for regien av «Å telle til null». (Foto: Privat)

Eit enkelt val

Dette er andre gong Os barne- og ungdomsteater deltek. DUS dannar eit nettverk som utviklar og fremjar ungdomsteater i Noreg gjennom nyskrivne manus og regionale festivalar.

- «Å telle til null» av Kristofer Blindheim Grønskag er vald av heile 29 ulike grupper over heile landet. Det gjer Grønskag til den desidert mest spela dramatikaren i Noreg denne våren, seier Flotve og held fram:

- For oss var valet enktelt. Vi er ei gruppe med 14 jenter mellom 13 og 16 år frå Os og Fusa. Teksten er svært god og fangar samtida og kva ungdom er opptekne av på ein strålande måte. «Å telle til null» er ei tekstbombe der vi tel ned frå ti til null. Dei ulike tablåa er tilsynelatande frittståande inntil vi etter kvart forstår at dei alle grip inn i kvardagen og heng saman på ulike vis. Alt handlar om det desperate ønsket om å bli sett. Er det lov å ikkje vera konstant glad i lykketyranniet? Tør du visa kven du eigentleg er? Kva er ekte og kva skjer eigentleg når du får nok, når du har talt til null?

Øver heime

Ungdomsgruppa starta å jobba med stykket i haust. Måndag hadde skodespelarane si siste gjennomkøyring i ungdomshuset på Haugland.

- Det tek utruleg lang tid å få eit slikt stykke til å sitja. Vi øver berre to timar i veka, og skulle gjerne hatt litt ekstra tid no før premieren, seier Flotve.

- Ekstra tid, seier du. Er du bekymra før de inntek Oseana?

- Vinterferie rett før ei framsyning passar alltid dårleg. Det gjer at ein fort kan gløyma litt. Men eg er ikkje bekymra for at det ikkje skal gå bra. Det viktigaste er at dei er trygge og ønskjer å formidla, seier Flotve.

Det er berre to øvingar i veka, men dei unge skodespelarane øver også heime.

- Ein må bruka tid på teksten heime. Det er litt ulikt kor stort engasjement den enkelte skodespelar har, og dei har mange ting dei driver med. Så nokon øver nok meir enn andre, seier Flotve.

Kan hamna på Det Norske Teatret

I ungdomsgruppa er det 14 jenter og ingen gutar. To av jentene er frå Fusa. Resten er frå Os.

- Vi har ikkje annonsert. Gruppa har fylt seg opp av seg sjølv. I år er det berre ei som er ny. Resten var med i fjor. Vi starta gruppa i 2014, og er altså snart ferdige med det tredje året. Nokre av dei som går i tiandeklasse har vore med heilt sidan åttandeklasse, seier Flotve.

Etter framsyninga i Oseanasalen førstkomande torsdag, ventar Teaterkjelleren på Den Nationale Scene. Ungdomsgruppa er del av DUS-festivalen, og vil stå for den siste framsyninga laurdag 18. mars. Der er det fem deltakande grupper. Dei fire andre kjem frå Stord, Bømlo og to frå Bergen.

- Ei av desse fem gruppene kan bli valt ut til å reisa til Oslo og visa framsyninga på den nasjonale festivalen på Det Norske Teatret i mai, seier Flotve.

Lærer av å sjå på andre

At elevane får tevla og sjå andre sine framsyningar, er positivt på fleire måtar, fortel Flotve. Ikkje berre får dei god trening i å stå på scenen sjølv. Dei får òg god trening av å sjå andre skodespelarar i sving.

- DUS Regionsfestival er kjekt for ungdom. Det er litt større enn kva dei vanlegvis er med på, og det er sunt å sjå på andre som spelar teater. Nokre er veldig flinke, medan andre ikkje er komne så langt. Då får dei noko å strekkja seg etter og sjå kva som går an å få til. Det er absolutt positivt å delta på slike festivalar. I teater lærer ein nemleg mykje av å sjå andre i aksjon, seier Flotve.

Born med nyskrive stykke

I tillegg til at ungdomsgruppa nærmar seg premiere, er ikkje barnegruppa langt unna heller. I slutten av månaden skal også dei på scenen med eit stykke dei har jobba med sidan i haust.

- Måndag 27. mars er det bornas tur. Dei kjem til å ha framsyning i ungdomshuset på Haugland. Det er eit nyskrive stykke, som dei har laga saman med meg. Stykket er basert på ei barnebok om latter, og er kalla Latteruniverset, fortel Flotve.