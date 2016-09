Innlemmar Os i BIFF

BIFF-sirkuset kjem til Oseana med søftelendingen William Lindborg i manesjen.

- Det er kjekt å koma ut i distrikta. Spesielt til Os og Oseana. Vi har snakka om det ei stund, men tidlegare har det ikkje passa. I år klaffa det, endeleg. Eg har to hattar på, i og med at eg sit i styret i Oseana. I tillegg er eg frå Os. For meg er det difor ekstra kult at vi har fått det til, seier Lindborg.

Mange kjenner nok William frå Rock n´ Lol, som han arrangerte på Søfteland saman med bror sin, Andreas Lindborg.

Fylkeskommunen med på laget

I fjor blei BIFF utvida til Sotra. I år blir det altså framsyningar i Oseana også.

- Skal de byta namn til Bergen og omland Internasjonale Filmfestival no?

- Vi har vitsa litt med det. Den B-en i BIFF tuller det litt til. Nei, vi skal nok ikkje det, seier Lindborg og smiler.

I år har BIFF fått Fylkeskommunen med på laget til Os.

- Vi gjekk litt hardt ut på Sotra i fjor, med ein haug med visningar. Det er litt lettare å satsa no som vi har fått Fylkeskommunen med på laget. Fredag 23. september blir det skulevisningar for Os gymnas, Os vidaregåande og Fusa vidaregåande. Der har vi alt 490 påmeldte så langt. Det gjer at vi er nøgde uansett, men vi håpar sjølvsagt at flest mogleg tek turen, seier Lindborg.

Må tenkja utanfor boksen

Mange kjenner nok Lindborg frå Rock n´ Lol, som han arrangerte på Søfteland saman med bror sin, Andreas. Dette blir hans fjerde år som administrativ leiar i Bergen Internasjonale Filmfestival. I åra før jobba han som frivilligansvarleg på festivalen.

- Det er skilnad på film- og musikkfestival, men det er noko spesielt med festival i det heile. Eg trivst i kaoset, seier Lindborg og held fram:

- Ein må tenkja utanfor boksen, og ikkje la ting bli ein rutine. Det å visa to filmar i Oseana ein søndag er ikkje noko problem. Å få det til å fungera med seks filmar i Oseana, samstundes som ein arrangerer festival på mange arenaer i Bergen, pluss Sotra, det er kjekt.

Trivst best når det kokar

Månadene august og september er svært hektiske for Lindborg. Då har han knapt tid til å reisa heim til Fusa.

- Den siste tida har eg kunna reisa heim annakvar dag. Då bur eg litt hos svigerinna mi i Bergen. Når det dreg seg til fram mot festivalen, tek eg inn på festivalhotell, seier Lindborg.

Dei resterande månadene i året, jobbar søftelendingen med rekneskap, søknadar og rapportar.

- Kva trivst du best med?

- Eg trivst best når det kokar. Sjølv om eg blir kort i svara og veldig stressa. Det er kjekt når det skjer mykje, og vi klarar å landa det sånn nokolunde.

Om skuleprogrammet

Skuleungdomen skal få sjå tre filmar fredag om to veker. "Flukt", handlar om ei gruppe syriske flyktningar som har komne seg til Egypt. Der blir dei huserte med av politiet. Målet er å nå Europa, men hindra er mange. Ferda over havet er dramatisk, og for dei som når fram er det ikkje sjølvsagt at det er ein hjarteleg velkomst dei får. "Barneraneren", med Noah i hovudrollen. Saman med andre ungdomar i Oslo, rana Noah andre born og unge i hovudstaden for nokre år sidan. Han blei dømt til å flytta frå Oslo aust til Bærum for å bu hos far sin. I dokumentaren fortel den unge mannen sin historie. Den siste filmen er "Til månen med bestefar".

- Denne vil også bli vist på ettermiddagen. Senioruniversitetet og dei som jobbar innan helse og omsorg er spesielt inviterte. Regissør David Alræk fortel historia om bestefaren hans, som har vore ein stor motivasjonskjelde for han. Bestefaren har fått demens, og flytta på sjukeheim. Eit fint portrett. David Alræk kjem til Oseana, og vi jobbar med å få fleire som har tilknyting til dei andre filmane på besøk også, seier Lindborg.

Håpar på treffa breitt

Kveldsprogrammet, som er ope for alle, består også av "Weiner" og "Den allvarsamma leken". Weiner handlar om Anthony Weiner som var ei stigande stjerne i amerikansk politikk, før ei rekkje pinsame bevis på at han hadde brukt fritida si på såkalla "sexting" såg dagens ljos. Den allvarsamma leken er basert på ein svensk kjærleiksroman med same namn, med blant andre Sven Nordin på rollelista.

- Denne romanen er nok kjent for mange. Vi håpar å treffa breitt med programmet, seier Lindborg.