Innsende søppelbilete og konkurransevinnar

Dei innsende bileta syner at det har vore god dugnadsånd både i Fusa og i Os under plastlinnsamlinga. Sjekk kven som vart vinnaren av 10 flaxlodd her!

Rundt 30 bilete vart sende inn frå båe sider av fjorden, merkt med taggen #plastosogfusa. Samtlege innsende kan sjåast i biletegalleriet. Frå Nordtveitgrend i Aust til Strøno i Aust har det vore aktivitet, og etter bileta å døma har alle aldersgrupper har vore representerte i dugnadsgjengane i dei ulike bygdene i Os og Fusa. Etter ei tilfeldig uttrekking blant dei innsende, er Bodil Helland Berge, den heldige vinnaren av 10 flaxlodd. Ho har sendt inn følgjande bilete til lokalavisa via instagram:

Elevar frå Fusa skule samla inn bos på Peraneset.

Deltakarar frå Fusa skule

Ifølgje biletteksten Berge har sendt inn, har ho hatt med seg elevar frå Fusa skule ute i aksjon ved Peraneset, badeplassen litt nord for Fusa kyrkje. Dersom Berge tek kontakt med redaksjonen kan me senda flaxlodda i posten!