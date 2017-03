Inviterer til førstehjelpskurs

Os Røde Kors inviterer alle osingar på førstehjelpskurs. - Dette gjer vi for at flest mogleg skal få læra livreddande førstehjelp. Ikkje for å rekruttera, seier Kristian Strønen.

Kristian Strønen er opplæringsansvarleg i Os Røde Kors. Sjølv om han seier at dei ikkje arrangerer kurs for å rekruttera, er det ikkje noko hemmelegheit at Røde Kors alltid har brukt for engasjerte hovud.

- Førstehjelpskurset er del av ein landsomfattande Røde Kors-kampanje. Førstehjelpskurs for publikum er i år tema for å markera den internasjonale Røde Kors-dagen, som er 8. mai, seier Strønen.

Datoen for kurset er ikkje bestemt, men slik det ser ut, vil kursinga gå føre seg tett opptil av den internasjonale Røde Kors-dagen.

- Vi kjem attende når vi har meir materiell og informasjon å koma med, seier Strønen.

(Søndag blei framtidige hjelpekorps-medlemmer kursa i Kolskogen. Den saka kan du lesa her: Dei livsviktige minutta)

Ope for alle

På kvart kurs er det plass til 15 personar. Kor mange førstehjelpskurs det blir, er avhengig av interessa frå publikum i Os, fortel leiar i Os Røde Kors Hjelpekorps, Atle Vågstøl.

- Om det blir eitt eller fleire kurs, kjem an på interessa frå publikum. Kanskje vi til og med arrangerer open dag, seier Vågstøl og legg til:

- Vi fekk e-post om kampanjen for kort tid sidan, så vi har ikkje alle detaljane på plass enno.

Dei to understrekar at ein ikkje må vera medlem for å melda seg på.

- Kven som helst kan melda seg på. Ein får læra det viktigaste når det kjem til førstehjelp.