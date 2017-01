Inviterer til Harry Potter-dag i biblioteket

Fleire oppslag i Os og Fusaposten 18. januar viser at stadig fleire forstår at det ikkje er grunn for å gå vidare med planane for ny ferjefri firefelts E39. Tanken om bru over Bjørnefjorden må skrinleggjast for alltid. Teknologien manglar, kostnaden er urimeleg høg, samfunnsnytten usikker og miljøkonsekvensane uakseptabelt store, skriv MDG.