Jaktar levelege løysingar

Kvifor er det skilnad på offentlege og private aktørar når det gjeld finansiering av flyktningtiltak? Det vil Fusa kommune ha svar på i samband med knipa ein har hamna i med bufellesskapen for einslege, mindreårige flyktningar på Fusa.

- Anten må vi fylla opp bufellesskapen, eller så må vi avvikla han, var beskjeden frå konstituert rådmann, Elisabeth Farstad, i formannskapsmøtet onsdag.

1. februar skreiv Os og Fusaposten at busetjingsprognosane for 2017 er usikre, og at IMDi ikkje kan gje Fusa kommune nokon garanti for når dei einslege, mindreårige flyktningane, som ein har teke høgde for at skal busetjast i kommunen, kjem. Same dag vart saka diskutert av Fusa formannskap.

- Vi får ikkje tilskot for dei flyktningane som ikkje er komne. Vi purrar og purrar og purrar, men vi står eit stykke ned på prioriteringslista, og IMDi klarer ikkje å svara oss presist på når flyktningane vil dukka opp, fortalte Farstad.

I desember kom to av dei fem som skal ha tilhald i den gamle prestebustaden på Fusa. Problemet er at når det manglar tre, får ein ikkje utnytta den kapasiteten ein har til rådvelde.

- Vi er rusta til å ta oss av fem ungdomar, men når tre av dei manglar, får vi ikkje dei inntektene vi har budsjettert med, sa rådmannen.

Margunn Yndestad Samnøy (Sp) meinte IMDi burde ta meir ansvar.

- Det var IMDi som oppmoda kommunane om å byggja opp flyktningapparatet sitt. Vi har gjort som vi fekk beskjed om, og no sit vi att med svarteper, sa Samnøy.

Bufellesskapen for einslege, mindreårige flyktningar var blant temaa på årets første formannskapsmøte, leidd av ordførar Atle Kvåle (Ap). Det same var økonomien til fleire andre einingar i kommunen.

- Pengar frå dag éin

Rådmannen er samd i Samnøy si skildring av situasjonen. Ho meiner òg at skilnaden mellom korleis private og offentlege aktørar finansierer flyktningtiltaka er heilt merkeleg.

- Private aktørar får pengar frå staten frå dag éin. Det er heilt pussig. Medan dei private aktørane ikkje tek på seg noko risiko i det heile, sit kommunane att med heile risikoen, seier Farstad.

Bjarte Samnøy (KrF) lurte på om det var mogleg å nytta kapasiteten ein har tilgjengeleg på andre måtar, eller om ein kan samarbeida med andre kommunar som òg har sagt ja til å husa einslege, mindreårige flyktningar.

- Kan vi løysa desse utfordringane utan å knekkja nakken, spurte han.

- Når flyktningane IMDi seier at skal koma, ikkje kjem, er det ei økonomisk belasting vi ikkje har moglegheit til å skjerma oss mot, påpeika Mikal Leigland (Ap).

Formannskapet tok statusrapporten knytt til busetjing av flyktningar til orientering, men lova å koma attende med ein meir utfyllande kommentar i samband med kommunestyremøtet 16. februar.

Fleire utfordringar

Det er ikkje berre mangelen på einslege, mindreårige flyktningar som gjev leiinga i Fusa kommune hovudbry i starten av året.

Politikarane har meir enn éin gong vore tydelege på at dei skal varslast dersom einingane får problem med å halda seg innanfor budsjetterte rammer. Slik som no er tilfelle.

I slutten av møtet orienterte rådmannen om moglege sprekkar både i barnehage-, undervising- og pleie og omsorg-eininga.

- Akkurat som med flyktningsaka prøver vi å løysa utfordringane i dei ulike einingane, sa Farstad før ho gjekk nærare inn på kva utfordringane skuldast:

. Born som er fødd innan 1. november har rett på barnehageplass frå august året etter, men barnehagane kan ikkje krevja betaling for borna frå 1. august, slik ein har gjort tidlegare. I tillegg har kontantstøtta gått opp. Dermed reknar ein med at det vil vera trong for færre barnehageplassar. Fusa kommune har som følgje av det fått eit fråtrekk i bevillinga til barnehage på 160.000 kroner.

. Undervisingseininga har fått omfattande, nye vedtak om spesialundervising og språkopplæring som ikkje var kjent for kommunen då budsjettet vart handsama i desember. Prislappen er på 800.000 i 2017.

. Fusa kommune har sett av 200.000 kroner til å handtera ombygginga på Fusa bu- og behandlingssenter. Alt no har ein brukt 50.000 kroner på utskrivingsklare pasientar som ein ikkje har greidd å ta i mot. I tillegg har ein vorte nøydd til å kjøpa ein mellombels sjukeheimsplass i Jondal.

- Vi må koma tilbake til meir nøyaktige tal i tertialrapporten, men 200.000 kroner er for lite. Vi kjenner til utgifter på 125.000 allereie, sa Farstad og la til:

- Vi prøver som sagt å finna løysingar, men alt i alt utgjer overskridingane i overkant av 1 million kroner, så vi meinte det var viktig å seia frå.

Politikarane sette pris på orienteringa, men kommenterte ikkje tala så mykje utover det.

- Er ein komne ned der ein skal vera når det gjeld kutt i undervisingseininga, eller har ein framleis eit stykke å gå, ville Mikal Leigland (Sp) vita.

Men det kunne ikkje rådmannen svara på på ståande fot.