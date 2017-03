Kampen er i gang

I samband med Kraftak mot kreft 2017, hadde russepresidentane invitert Os handbak klubb til gymnaset nettopp for å ta eit krafttak mot kreft.

12. mars frå klokka 16 og utover kvelden skal russen frå Os gymnas og Os vidaregåande gå rundt med bøsser og samla inn pengar til Krafttak mot kreft. PR-stuntet på Os gymnas måndag var for å skapa blest om dagen.

- Kven sin idé var dette?

- Det var russestyret på gymnaset, fortel russepresident på den same skulen, Anders Skaar.

- Vi meiner det er bra symbolikk i det. Krafttak mot kreft og krafttak i handbak.

I tillegg til handbak-opplæring og show, hadde russen kakesal.

Intern konkurranse

På Os vidaregåande skule er det Henrik Vågen som er russepresident. Han hadde teke turen for anledninga. Dei to fortel at det er ein intern konkurranse om å samla inn mest pengar.

- Gymnaset har ein stor fordel. Dei er mange fleire enn oss, seier Vågen.

Etter å ha talt opp kor stor forskjellen er, kom dei fram til at det på vidaregåande i år er 40 russ. Gymnaset har om lag 100. Det går også sport i å samla inn meir pengar enn elevane som var russ i fjor, og målet er sjølvsagt å setja ny rekord.

- I fjor samla vi på Os vidaregåande inn 27.000 kroner, seier Vågen.

Fjorårstalet for gymnaset har ikkje Skaar, men han fortel at rekorden som dei skal prøva å slå, er 146.125 kroner.

- Den rekorden var det dei som er to år eldre enn oss som sette. Målet må vera å ta den, seier Skaar.

Her er nokre av elevane frå gymnaset som skal gå med bøsser 12. mars. I mengden er også Frode Veim Haugland og Andrea Drange frå Os handbak klubb i tillegg til Henrik Vågen frå Os vgs.

- Bittert!

Dei to konkurrerer om å samla inn mest pengar til eit godt føremål, så kvifor ikkje ta ein duell i handbak også? Tidlegare noregs- og junior-verdsmeister Andrea Drange viste dei to korleis dei skal halda, og gjekk gjennom reglane, før det braka laus. Skaar fekk raskt eit lite overtak, og Vågen klarte ikkje kjempa seg tilbake i kampen.

- Bittert! Det blei tap, det, seier Vågen.

Andrea Drange og Frode Veim Haugland sette pris på å få koma på besøk til gymnaset måndag.

Ingen var i nærleiken

Vågen såg ut til å klara leggja tapet raskt bak seg. Det var i det heile mange vinnarar og taparar i handbak-duellane, men ingen klarte å overmanna verken Frode Veim Haugland eller Drange frå Os handbak klubb.

- Var det tak i nokon av elevane?

- Er det no eg skal vera dønn ærleg, eller hyggeleg, spør Veim Haugland.

- Nei, altså, eg kjente at det var styrke i nokon av dei, men eg hadde ikkje problem for å seia det slik. Ein kan vera stor og sterk utan å vera god i handbak, for i handbak bruker ein andre muskelsamansettingar, seier Veim Haugland.

Både elevar og tilsette på skulen fekk prøva seg. Mellom andre gymlærar Trond Inge Nilsen måla krefter med handbak-esset frå Os. Den einaste mina Veim Haugland trekte, var å dra på smilebandet.

- Eg kjente forskjell på nokre av dei eg braut med, men det var nok ingen som var nære på å ta meg, seier Veim Haugland og smiler.

- Flinke ungdomar

Med seg frå klubben hadde han nemnde Drange. Ho slo gjennom alt som 16-åring. Etter mange år borte frå handbak gjorde ho comeback i 2015 som 26-åring. Ho har opplevd mykje som handbak-utøvar, men ho har aldri vore med på noko tilsvarande opplegget på Os gymnas måndag.

- Det er kjempekjekt å få koma hit. Det er flinke ungdomar, seier ho.

Sjølv om ho har gjort comeback, vil det ikkje seia at ho er med for fullt. Med to born og travle dagar, strekkjer ikkje tida til.

- Det er ein del reising involvert om eg er med for fullt. Eg er med på arrangement lokalt, men ikkje noko meir, seier ho og legg til:

- Kanskje eg gjer comeback for fullt når borna veks til.

Drange braut stort sett mot jenter på gymnaset, men ho måla også krefter med éin gut.

- Hadde du problem med å ta nokon av dei?

- Eg kjente skilnad på guten og jentene, naturleg nok. Gutar er annleis bygd enn kva vi jenter er, slik er det berre, men eg må vera så ærleg å seia at eg ikkje hadde problem med å slå nokon i dag, seier ho.

Stolt rektor

Rektor på Os Gymnas, Trond Eikeland, såg ut til å kosa seg. Han både såg på og tok del i handbaken.

- Eg har ikkje prøvd meg mot Frode, men eg måtte raskt gje tapt for Andrea, seier Eikeland og held fram:

- Dette er flott gjort, og smart tenkt av elevane. Russen har i fleire år samla inn pengar til Krafttak mot kreft. Det er positivt at dei kan bli assosiert med noko anna enn fyll og fanteri, seier Eikeland.