Kan gå mot vikarløysing i Os kyrkje

Medan Roar Hallesby Evjedal ikkje vil nytta seg av den nye liturgien er Margrethe Holmboe Askeland framleis i tenkjeboksen.

Til liks med sokneprest i Fusa, Einar Ekerhovd, er kapellan i Os Kyrkjelyd, Roar Hallesby Evjedal klar på at han ikkje vil nytta den nye vigselsliturgien som vart vedteke av Kyrkjemøtet denne veka. I praksis vil det seia at han ikkje vil via likekjønna.

- Eg vil ikkje seia at eg er skråsikker. Skråsikker skal ein aldri vera, men slik eg kjenner på det no, meiner eg at den kristne definisjonen av eit ekteskap er mellom mann og kvinne. Difor kan eg ikkje via likekjønna, seier Evjedal.

Line gjennom bibelen

Han ser at det er rom for ulike tolkingar, men meiner sjølv at bibelen har hatt ei klar line på dette temaet heile vegen.

- Kva då med andre saker som ein i kyrkja har forandra standpunkt til. Kollegaen din Margrethe er kvinneleg prest?

- Slik eg les bibelen er det meir rom for dette. I gamle Israel var det kvinnelege dommarar, kvinnelege profetar og kvinnelege forkynnarar. Ekteskap mellom likekjønna derimot er det ikkje opning for, etter mitt skjønn, seier Evjedal.

- Skjønar du at det tøft for homofile og lesbiske å høyra slikt?

- Ja, det er ei vanskeleg sak. Det handlar om menneskes liv og framtid.

I tenkjeboksen

Då Os og Fusaposten var innom kyrkjekontoret tysdag, var seniorprest Knut Ivar Askeland ikkje til stades, men etter det lokalavisa forstår er han av same oppfatning som Evjedal.

Sokneprest Margrethe Holmboe Askeland er meir i tvil.

- Då du var bortom her før jul, sa eg at eg skulle gje deg svar når eg hadde lese den nye liturgien. Det har eg no, men berre så vidt. Eg føler eg treng litt meir tid før eg tek eit tydeleg standpunkt i saka. Eg håpar de har forståing for det, smiler Margrethe.

Ho er veldig glad for at kyrkjemøtet enda på at ein skal ha to vigselsliturgiar - liturgi 2003 og den nye liturgi 2017.

- Eg opplever ekteskapet, både som teolog og menneske, som noko som skal vera mellom mann og kvinne. Samstundes respekterer eg andre legningar, noko eg tydeleg har vist tidlegare gjennom å støtta partnarskapslova, seier ho.

Ikkje heilt avvisande

- Kva tilseier at du kanskje kan opna for å via likekjønna i kyrkja?

- Det må vera at eg synest ordlyden i den nye liturgien harmonerer meir med det eg meiner enn han gjorde i det første utkastet eg fekk lesa.

- I tillegg ser eg at kyrkja har ein jobb å gjera i høve til forholdet til homofile. Me har sett oss sjølve heilt på sidelinja i all for lang tid, og bør vera ein plass der dei føler seg velkomne og tekne imot.

Margrethe har møtt fleire ungdomar som har slite med knalltøffe livsstilsval.

- Mange har opplevd at kyrkja ikkje har vore ein naturleg samtalepartnar for dei. Det ønskjer eg at me skal vera. For meg handlar det ikkje berre om bibelen, men om å tenkja på korleis Jesus ville møtt desse menneska, seier Askeland.

Skal vera velkomne

Uansett om alle dei tre prestane i Os Kyrkjelyd skulle reservera seg frå å via likekjønna, er Evjedal og Askeland klare på at likekjønna som vil gifta seg, skal få lov til dette i Os.

- Det har dei rett til, og det skal dei sjølvsagt få lov til.

- Om det då viser seg at de vegrar dykk for å nytta den nye liturgien, kven skal då stå for viinga?

- Då blir det den nye prosten i Fana kyrkje, Kristin Sævik Litlere, som får oppgåva med å finna vikar. Ein prestevikar for eit slikt høve går nok greitt, seier Evjedal og Askeland.

- Men det kan også vera at det vert du Margrethe som tek jobben?

- Du, heilt ærleg så veit eg ikkje no. Gje meg litt tid, så skal du få høyra kva eg fell ned på.