Kan Osøyro få bussløysing som på Nesttun?

Os kommune har hatt møte med Statens vegvesen for å bl.a. diskutera om bussløysinga ein har på Nesttun kan bli adoptert i Os.

Det var i plan- og bygningsutvalet torsdag at kommunalsjef for samfunnsutvikling, Aina Tjosås, orienterte om lokale samferdsleplanar. Før Osøyro terminal vart diskutert, var PBU innom turen parkeringsutvalet hadde til Sørlandet for to veker sidan.

I Arendal har dei med stort hell bygt parkering i fjell. (Foto: Lesu Liliana)

Diskuterte parkering i fjellet

Som Os og Fusaposten skreiv sist laurdag, er det stemning for å vurdera parkering i fjellhall.

- Noko av det som sit att i meg etter turen er å trekkja parkeringshuset i retning av fjellet. Ein kan sjå føre seg fleire løysingar til dømes p-anlegg i fjell med p-hus framføre, eller reint fjellanlegg, sa Tjosås.

Ho la til at dei vart styrkte i trua på realismen i dette, og at det kan vera økonomisk forsvarleg.

- I Arendal hadde dei bygt til 250.000 kr per p-plass, sa Tjosås.

Gustav Bahus (Frp) la til at dei også hadde sett at det var mogleg å byggja ut stegvis i fjellet. Mai Brit Harringstad Mjøs (H) påpeikte at det uansett vil vera viktig å undersøkja fjellkvaliteten.

- Me veit at noko av fjellet rundt oss kan vera porøst, så det må gjerast skikkelege analysar av fjellkvaliteten, sa Mjøs.

På Nesttun har dei fått ei enklare og mindre plasskrevjande busslomme etter bybane-omlegginga. (Foto: Google Maps)

Nesttun-løysinga

I 2010 vart Bybane-terminalen på Nesttun opna der bussterminalen før låg. I samband med omlegginga vart busshaldeplassen flytta lenger opp i gata (ved biblioteket). I staden for ei rundkøyring, er det no berre eit langt stopp.

Kommunalsjef Tjosås fortalde politikarane at det har vore eit møte mellom Os kommune og Statens vegvesen for å diskutera ei tilsvarande løysing i Os sentrum.

- Me diskuterte kollektivløysingar i sentrum, og om me kan løysa det på andre måtar enn i dag. Kanskje bussen berre kan koma forbi slik som på Nesttun. Då får me også frigjort areal framføre rådhuset, sa Tjosås.