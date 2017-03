Klar for å støtta kompisen

Som seg hør og bør når Sverre Lunde Pedersen skal gå meisterskap i Noreg er kompis-gjengen klar. I morgon heiar dei han fram i Vikingskipet.

- Me er ein fast gjeng av gamle skule- og gymnas-kameratar av Sverre som har brukt å få med oss innsatsen hans i dei store meisterskapa han har delteke her heime. No er me klare for allround-VM på Hamar, fortel Adrian Arnesen.

Skal la høyra frå seg

Fredag ettermiddag var kompisgjengen klare for flyavgang på Bergen Lufthavn. I morgon tidleg gjer dei seg klare for ein lang og hard heia-økt på tribunen i Vikingskipet.

- Me brukar å laga til litt heie-effektar alá T-skjorter med innskripsjonar på og liknande. No er det ikkje eg som har vore i "sy-gruppa" denne gong, men eg veit eit par andre har halde på med noko.

- Har de trua på at Sverre kan gjera det bra, då?

- Me har alltid trua på Sverre, og me støttar han i tjukt og tynt, ler Adrian.