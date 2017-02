Klare for å bli merka for livet

Dei har jobba hardt, TAF Helse-elevane frå Fusa, for å kunna reisa til Etiopia. Fredag reiser dei til Addis Abeba der ni dagar med sterke inntrykk ventar.

- Eg trur ikkje vi veit heilt kva vi gjev oss ut på. Det blir nok mange, sterke inntrykk. Eg veit ikkje kva vi kjem til å sjå, men det er ei heilt anna verd enn vi er vane med, seier Anna Skaathun Epland.

Vegard Fosså er den einaste guten i reisefølgjet som tel elleve personer. Ni av dei er elevar frå TAF Helse- vg2 og vg3, i tillegg til to kvinnlege lærarar. - Eg er blitt van med å vera den einaste guten, seier Fosså, som legg til at han gler seg til turen.

Italienske nonner i murhus

Skulen kan ikkje påleggja elevane å måtta betala for ein slik studietur sjølve, og skulen kan seia nei om det er dei som må betala. Lærarane får dekka turen, men for å kunna reisa, har elevane dei siste månadane jobba hardt for å skaffa pengar til studieturen til Afrika. Dei har selt tennbrikkettar til fusingar, vaska ein fiskebåt og laga "diskotek" for grunnskulelevar. Os & Fusaposten møtte måndag sju av dei ni elevane som skal reisa til hovudstaden i Etiopia, saman med to lærarar. Programmet for turen er spikra. Elevane skal mellom anna vitja fleire sjukehus, eit rehabiliteringssenter for born og vaksne med brannskader, og italienske nonner som i eit enkelt murhus, husar pasientar som ikkje har råd til å bu på sjukehus. Elevane veit ikkje kva som ventar dei, men dei har fått høyra litt frå elevar som var på den same turen for to år sidan.

- Vi har fått høyra at det er mykje som er tøft å sjå. Samstundes er det eit folk, som trass i dårlege kår og få ljospunkt i kvardagen, er fylt med glede, seier Skaathun Epland og held fram:

- Vi har også fått høyra at vi kjem til å møta kvinner som kjem til å knusa hjarta våre. Dei er utstøytt og har ingen til å hjelpa dei. Ektefellane går frå dei, og dei lever heilt åleine.

- Ser gleda i dei minste tinga

- Kva trur de er grunnen til at pasientane som de skal få treffa, klarer vera å positive når dei har det slik som de skildrar?

- Det kan vera fordi dei opplever å bli respektert og får god behandling der dei er. Det er vanskeleg å seia kva som gjer at dei kan ha livsglede slik som dei har det. Dei ser nok gleda i dei minste tinga, seier Sara Sørheim.

Sørheim og Skaathun Epland er dei to einaste av dei sju elevane som har vore på ein liknande tur tidlegare. Førstnemnde har vore i India saman med familien, der dei vitja mellom anna ein barneheim, sjukehus og skular. Skaathun Epland har vore til Moldova i samband med Hjelp Moldova.

- Det var sterke inntrykk i Moldova, men eg trur det blir endå tøffare i Etiopia, seier ho.

Den einaste guten i reisefølgjet

I Addis Abeba skal elevane bu på hotell. Det er uro i landet, men i hovudstaden skal det vera trygt. Likevel har elevane fått nokre reglar å følgja.

- Vi skal aldri gå færre enn tre stykk på gata. Vi er gjort merksame på at det er mykje lommetjuveri, og at vi må passa på. Vi må gå med passa på oss til ei kvar tid for å kunna dokumentera kven vi er, seier Vegard Fosså, som er den einast eg guten i reisefølgjet.

- Korleis blir det å reisa med alle desse jentene?

- Du spør godt. Eg er blitt van med å vera den einaste guten. Det er mykje mas av og til, men for det meste går det fint. Det er ein grei gjeng, og eg gler meg til turen, seier Fosså.

Skaathun Epland fortel at ho ser på turen med skrekkblanda fryd.

- Eg er ikkje redd på grunn av kriminaliteten. Det seier kanskje noko om vår eigen naivitet, men mi innstilling er at det går bra så lenge vi tek omsyn, og forholdsreglar. Eg tenkjer at det blir eit kultursjokk. I Noreg har alle det relativt godt, mens det i Etiopia er veldig mange fattige. Det er lite utdanna fagpersonell i forhold til populasjon. Til dømes er det om lag sju tusen utdanna jordmødre i landet med vel 90 millionar innbyggjarar.

Får tid til kulturelle aktivitetar

Fleire av elevane veit alt kva dei ønskjer å jobba med når dei blir vaksne. Kring bordet sit det mellom anna framtidige legar og fysioterapeutar, i alle fall om dei fullfører eller ikkje ombestemmer seg dei neste åra. Heidi Eikeland og Marthe Rein Haga er meir usikre på kva dei tenkjer å gå vidare på.

- Eg har vore innom tanken på medisin-studium eller farmasøyt, men førebels er eg ikkje heilt sikker, seier Rein Haga.

Elevane blir utplasserte i studiet, og får prøva seg innan ulike område. I Etiopia får dei mange av dei same erfaringane, men under heilt andre kår. Etter planen skal dei ha base i hovudstaden under opphaldet, og dra på ekskursjonar. Sjølv om det naturleg nok blir mykje skule- og helse-relatert på turen, er det også rom for å finna på andre ting. Dei har planlagt tur på museum for å læra litt om historia til landet.

- Vi skal ha det kjekt også. Det blir nok tid til kulturelle aktivitetar, og til å sjå oss kring i byen. Vi skal også vera med elever frå skular som støttar velgjerdsorganisasjonar i Addis Abeba, seier Sørheim.