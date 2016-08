Klart for blues- og rock-haustkveld

Dei har hatt stor suksess med påske- og julebluesen. No prøver Steinar Lyssand og Dag Bergesen seg også med musikalsk haustkveld på Peppes.

- Me fann ut at det var litt for langt opphald mellom påske og jul. Me måtte gje osingane eit musikalsk tilbod til på Peppes før desember, ler Steinar Lyssand.

Komande laurdag inviterer han og Dag Bergesen til det dei kallar blues- og rock-aftan på Peppes. Med seg har dei den evigunge gjengen i «Young Collection» med Jon Harald Kristiansen på vokal og gitar, Torbjørn Kristiansen på bass, Harald Nøss på trommer og Erik Brinchman-Hansen på tangentar.

Young Collection er klare for "scenen" på Peppes på laurdag.

Todelt aftan

Os-gitarist Lyssand og bandkollega Dag Bergesen stiller denne kvelden med eit heilt akustisk ensemble. Bandet har dei kalla «Man of Sorrows» og med seg har dei Trond Olsen på vokal og gitar og Bjørn Moe på trommer og perkusjon.

- Det blir ein todelt aftan då me startar mjukt og litt neddempa med blues og rootsmusikk frå oss i «Man of Sorrows», før «Young Collection» held fram med 60- og 70-talsrock, samt låtar frå deira eige repertoar i seinare tid, fortel Lyssand.