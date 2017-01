Lærer seg regler og songar frå gamle dagar

Det er to førsteklassar ved Lunde barneskule dette året. Noko av det dei held på med akkurat no er å læra seg gamle barnesongar og regler.

Dei to klassane har samla seg til ein fellestime på slutten av dagen, og det vert litt virring og lydar før dei slår seg til ro.

- No tar me regla om reven, rotta og grisen, seier læraren for 1B, Ellen M. Lia. Og borna er med og mimer den lange revenasen, værhåra til rotta og trynet til grisen medan dei seier i kor: "Det var reven, rotta og grisen som gjekk seg ein tur utpå isen. Så kom da fram ein gammal mann med stav i hand, og jaga dei på land."

Klasse 1B Lunde skule: Bak står Ida Marie, Erikas, Lina, Camilla, Gard, Benjamin, Emil og kontaktlærar Ellen M. Lia. I andre rekkja: Maximillian, Sondre, Elise, Sigurd, Erik, Marina og Ruth. Fremst frå venstre sit Adele, Zeynep, Sebastian, Sammy, Elias, Leonora og William. Emil var ikkje til stades denne dagen.

Tema om gamle dagar

- Når me skal læra borna songar og regler frå gamle dagar, må me også forklare ein del ord og uttrykk som ikkje lenger er i bruk, seier læraren for 1A, Hege Isdahl.

- Eit døme på ei slik regle er "Hanen stend på stabburshella", legg ho til.

Borna har også lært seg songen "Når klokka klang", som underteikna sjølv hugsar godt frå eigne skuledagar i "hine hårde dagar".

Også på Lunde skule har førsteklassingane lært alle bokstavane i alfabetet det første halvåret på skulen. No held dei på med tal og minus og pluss.

I klasse 1A kan dei telja til 23, like mange som dei er i klassen.

- Det er 13 jenter og 10 gutar i klassen vår. Men i dag er me berre 22, for Sienna er på ferie, seier ein av elevane.