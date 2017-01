Songglede på Kuventræ

Dei 18 elevane i klasse 1A på Kuventræ barneskule er glade i å syngja, og dei syng både på engelsk og norsk.

A-b-c-d-e-f-g-h... syng borna når lokalavisa kjem inn døra. Med tonefølgje frå læraren sin gitar tek dei heile alfabetet til endes, og så startar dei på nytt att.

- Klassen er veldig gode til å syngja, skryter læraren Liv-Mette V. Fjelltveit.

- Me kan syngja på engelsk også, seier ein av elevane.

- Ja, skal me syngja den me lærte no før jul, spør læraren. Og borna syng i: Red, red is the Rose, blue, blue is the Sky, green, green is the Gras...

Borna har ikkje berre lært å syngja alfabetet, dei kan også syngja om alle månadene i året og teljesongen Ti er venner.

Når me spør kva elevane likar aller best på skulen, rekkjer dei ivrig hendene i veret, og svarar ikkje før dei blir spurt.

Jonas fortel at han likar leiketimane best.

- Eg synest det er gøy å leika ute og å læra matte, seier Emma.

- Eg kan telja heilt til hundre! seier Pontus og demonstrerer for oss: 10, 20, 30, 40, 50... osv.

- Og så har me lært å vera stille når me jobbar, kjem han på.