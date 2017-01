Unge forfattarar i sving

For første gong i Kuventræ skule si historie, har førsteklassingane lært seg alle bokstavane i alfabetet før jul. No er dei alt i sving med å skriva si første bok.

Elevane i 1B på Kuventræ sit bøygde over skrivepapiret når lokalavisa stikk nasen inn i klasserommet deira. Dei fleste er så opptekne av oppgåva at dei ikkje ensar besøket.

Lærar Inger Botnevik og barne- og ungdomsarbeidar Anita G. Thuen går rundt og gjev ei hjelpande hand der det trengst. På framsida av bøkene dei jobbar med står det med store bokstavar: Forlaget "Bokdalen".

Me går nærare for å sjå kva borna skriv, og vert imponerte over kor flinke dei er å skriva etter berre eit halvt år på skulen.

Ikkje berre har elevane lært alle bokstavane, dei kan også skriva tala opp til 10.

Her er klasse 1B på Kuventræ: Bak frå venstre står barne- og ungdomsarbeider Anita G. Thuen, Gustav Alfred, Dennis, Maximilian, Julie, Marius, Leon Mikal, Kaja, Alise og læraren Inger Botnevik. Framme sit Sander André, Melika, Lea, Sebastian, Sander Asbjørn, Siri Anne, Aurora, Sofie og Eirin. May Shana var ikkje på skulen denne dagen.

Får god trening i engelsk

Borna fortel at dei også forstår ein god del engelsk,noko læraren lyt demonstrera for oss. Ho bed alle elevane om å reisa seg opp.

- Stand up, please! Put one hand on your head! Good! Put two hands on your shoulder. Now, jump up and down. Tap your nose with your finger! instruerer ho. Og borna forstår tydlegvis alt, og gjer akkurat det ho seier.

- Ja, eg er eigentleg engelsklærar, så dei slepp ikkje heilt unna, ler Inger Botnevik.

- Me kan syngja på engelsk også, kjem det frå elevane. Og dermed får me høyra songen «Red, red is the Rose, blue, blue is the Sky...».

- Kan me ikkje syngja den nye songen også, spør Sebastian. Og dei stemmer i: Det er kaldt i januar, snø og is i februar. Mars er heller ikke mild, men det lysner i april...