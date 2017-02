- Faddertimane er kjekkast

- Å ha leiketimar og vera saman med fadrane våre er det kjekkaste på skulen, seier førsteklassingen William.

Klasse 1b på Nore Neset tel i alt 20 elevar, 9 jenter og 11 gutar. Alle er på skulen den dagen me kjem for å fotografera klassen.

Me forstår snart at seks- og sjuåringane tykkjer det er stor stas å vera samen fadrane frå sjette klasse. Kvar elev har ein fadder, og nokre har endåtil to fadrar.

- Me får av og til vera ute og leika saman med dei. Og så teiknar me og lagar spå i lag, fortel Anine.

Benjamin rekkjer også opp handa og fortel at han likar å leika med robotar når han er heime.

Elevane har ein klassebamse, og denne dagen er Jon spesielt heldig sidan han får halda på Teddy når me skal fotografera gjengen.