Ein dag for smak og behag

Onsdag vart "Kom deg ut-dagen" arrangert for sjette året på rad ved Luranetunet bu- og behandlingssenter. Gode samarbeidspartnarar og eit strålande vêr sørga for nok eit vellukka arrangement.

Wenche M. Eriksen

wenche.eriksen@osogfusa.no

Ikkje berre er dagen blitt ein fast tradisjon på Luranetunet, det ser ut som om vêrgudane også har forplikta seg til å stilla opp med sol og varme desse dagane. Utedagen på Luranetunet er ei forlenging av den årlege KOM DEG UT-dagen som Den Norske Turistforening markerte søndag 4. september.

Det er eit yrande liv utanfor hovudinngangen til Luranetunet når lokalavisa stikk innom. Vakre tonar frå Øyvind Gjerde og Merete Hovden på saksofon og gitar fyller plassen, og tilsette, pårørande og andre friviljuge hjelper eldre rundt til dei ulike postane som er organiserte i og rundt tunet.

Folk frå Os frivilligsentral, lærarar og elevar frå Os vidaregåande skule, Kultureininga i Os, pårørande og representantar frå ulike lag og organsisasjonar har i fellesskap klart å skapa ein triveleg og sosial aktivitetsdag for alle avdelingane på Luranetunet.

Elevane på vg2, helsefagarbeidarlina, er ein viktig brikke både under planlegginga og under sjølve arrangementet. Dei er fordelte rundt på dei ulike postane, og gjev dei eldre informasjon og ei hjelpande hand der det trengst.

Øyvind Gjerde og Merete Hovden frå Kultureininga gjorde stor lukke hos bebuarar og besøkande då dei spelte gamle, gode folketonar.

Vekt, smak- og luktetest

Ved eitt av borda har tre av elevane gjort seg klare for å ta imot besøk. Sunniva Kvittingen, Henriette Grindeland og Linn Amalie Håvik vil ha dei eldre til å tippa vekta på ulike ting, mellom anna glas fylte med stein eller pasta. Ei av dei som prøver seg på vekttipping er Reidun Solheim.

- Eg trur glaset med småstein veg ca 700 gram, og denne steinen kan vel vera rundt ein halv kilo, trur ho. Fasiten sit jentene på, og dei vil ikkje avsløra noko før fleire har prøvd seg.

- Dei som kjem nærast opp til den eksakte vekta på kvar ting, vinn ein blom som premie, forklarer jentene.

- "Livsglede for eldre" er ein del av læreplanen vår, så slike arrangement er midt i blinken for oss. Det er viktig at dei unge lærer seg å forstå, kommunisera og samarbeide med eldre menneske, seier ein av lærarane på helsefaglina, Anne Cecilie Brekke.

På nabobordet har elevane Maren Bauge Vika og Elin Pettersen gjort klart smaks- og lukteprøvar. Både Kåre Herdlevær, Judit Rasmussen tippa rett på smaksprøvane av eplejuice og bringebærsaft, og kunne nøgde plukka seg ut konfektbitar i premie. Her var det også høve til å lukta seg fram til krydder som dill, sitronmelisse, kanel og kaffi.

Ein annan test som dei eldre kunne prøva seg på, var å sjå kor mange ting ein kunne hugse etter å ha sett på dei nokre sekund. Ei av dei som våga seg utpå er Agnes Bratlund. Av dei fem gjenstandane på bordet, ramsa ho opp tre ganske kjapt, men sleit litt med dei to siste.

- Eg er positivt overraska over kor mykje einskilde hugsar, sa studenten Andrea Søfteland før neste bebuar melde seg på testen.

- Full klaff

Etter kvart byrja folk å trekkja mot lukta av nysteikte sveler og grilla pølser som spreidde seg ut over tunet.

- Det er utruleg kjekt at me kan ha ein felles utedag for alle avdelingane samstundes. Både unge og eldre nyt samveret med folk dei elles ikkje omgåast i kvardagen. I år forsvann også alle pølsene me hadde kjøpt inn, så det betyr at me var fleire enn i fjor, både bebuarar og gjester, sa einingsleiaren for pleie- og omsorg, Aud Winsents, etter at Kom deg ut-dagen var over.

Elevane Sunniva Kvittingen, Henriette Grindeland og Linn Amalie Håvik følgjer spent med når Reidun Solheim prøver å tippa vekta på ein stein. Bak sit aktivitetskoordinator i Os kommune, Grete Byrkjeland.

Agnes Bratlund (t.v.) testar minnet sitt, og kom godt ut av det då ho hugsa tre av dei fem tinga på bordet. Student Andrea Søfteland let seg imponera av kor godt mange av dei eldre hugsa.